MU được thúc giục mua ngôi sao chơi cực hay ở World Cup 2026 22/06/2026 14:03

MU đang nhắm đến việc chiêu mộ tiền vệ cánh Crysencio Summerville của West Ham với giá 50 triệu bảng Anh, người đã nâng cao giá trị của mình với hai bàn thắng trong hai trận đấu cho đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026. Cựu ngôi sao của "quỷ đỏ" thành Manchester, Nicky Butt, đã lên tiếng ủng hộ và thúc giục đội bóng cũ chiêu mộ Crysencio Summerville, người đang tỏa sáng rực rỡ ở World Cup tại Bắc Mỹ.

Crysencio Summerville, 24 tuổi, đang là mục tiêu quan tâm của MU, đội bóng mới đây đã gửi thư hỏi thăm về cầu thủ này. West Ham dự kiến ​​sẽ đòi khoảng 50 triệu bảng Anh cho cầu thủ người Hà Lan, đặc biệt là sau những màn trình diễn ấn tượng của anh ở Bắc Mỹ. Summerville ghi hai bàn thắng trong hai trận đấu cho đội tuyển Hà Lan, bàn thắng gần nhất là trong trận thắng Thụy Điển 5-1 vào cuối tuần qua.

Khoảng thời gian ghi bàn ấn tượng của Summerville cho West Ham vào đầu năm đã giúp đội bóng của Nuno Espirito Santo có cơ hội trụ hạng tốt hơn, nhưng anh không thể duy trì phong độ đó và West Ham cũng rớt hạng khỏi Premier League. Bất chấp điều đó, Butt đã khuyên MU nên theo đuổi thương vụ chiêu mộ Summerville.

HLV Carrick sẽ có kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn tại MU. ẢNH: ALL STAR

Trả lời phỏng vấn Paddy Power, Nicky Butt giải thích: "Crysencio Summerville là một cầu thủ bùng nổ, lối chơi rất hay, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đủ ổn định. Tuy nhiên, số tiền để chiêu mộ anh ấy không quá lớn, và Manchester United cần phải xây dựng đội hình.

Manchester United không thể chỉ tập trung vào việc chiêu mộ những ngôi sao. Summerville đã chơi xuất sắc cho Hà Lan trong trận đấu đầu tiên, vì vậy anh ấy hoàn toàn có khả năng đá chính mỗi tuần cho Manchester United. Tôi đang theo dõi Summerville và nghĩ rằng anh ấy cần phải thể hiện sự ổn định hơn nữa để vươn lên tầm cao mới. Nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ cân nhắc chiêu mộ một cầu thủ như Summerville".

Cựu tiền vệ của MU Nicky Butt nói thêm: "Chúng ta phải xây dựng đội hình, băng ghế dự bị phải mạnh hơn. Khi bạn đối đầu với một đội bóng và nhìn vào đội hình xuất phát của họ, nhưng họ lại có thêm bốn cầu thủ khác có thể vào sân và tạo ra sự khác biệt, điều đó rất quan trọng.

Summerville đang chơi rất hay trong màu áo tuyển Hà Lan tại World Cup 2026. ẢNH: ANP

Khi MU đối đầu với Leeds United tại Old Trafford mùa trước và bị đánh bại, các cầu thủ dự bị và những người khác trong đội hình không đủ tốt. Khi tất cả đều khỏe mạnh, họ thực sự rất giỏi nhưng họ vẫn cần phải xây dựng đội hình nên tôi cũng sẽ nhắm đến một số cầu thủ như Summerville".

Summerville, người gia nhập West Ham từ Leeds United vào năm 2024, có hợp đồng với CLB của mình đến năm 2031. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan không phải là cầu thủ West Ham duy nhất mà MU quan tâm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Mateus Fernandes cũng là mục tiêu của MU, mặc dù Arsenal và Tottenham cũng đưa anh vào danh sách rút gọn của họ.