Sự thật về thông tin Wirtz rời Liverpool để gia nhập Chelsea 22/06/2026 14:17

Chelsea đã bác bỏ những tin đồn cho rằng họ đang "theo dõi" tiền vệ Florian Wirtz của Liverpool, các nguồn tin từ CLB cũng phủ nhận thông tin về việc tái hợp giữa tuyển thủ Đức và tân HLV Xabi Alonso của The Blues. Xabi Alonso không có kế hoạch đưa cậu học trò cũ người Đức đến đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa hè này.

Alonso từng làm việc cùng Wirtz trong thời gian cả hai ở Bayer Leverkusen. Những màn trình đỉnh cao Wirtz của diễn dưới thời HLV Alonso đã giúp anh chuyển đến Liverpool với giá 116 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái, mặc dù mọi thứ vẫn chưa thực sự suôn sẻ với anh tại Anfield cho đến nay.

Cầu thủ 23 tuổi người Đức đã ghi được 7 bàn thắng và 10 pha kiến ​​tạo cho Liverpool sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên của anh tại Anh. Với việc Alonso trở lại Anh dẫn dắt Chelsea mùa tới, những lời đồn đoán về việc tái ngộ luôn là điều không thể tránh khỏi.

Alonso đã nâng tầm Wirtz vào thời điểm ông còn dẫn dắt Bayer Leverkusen. ẢNH: MIRROR/GETTY

Một nguồn tin cho rằng Chelsea đang "theo dõi sát sao" Wirtz và có thể chiêu mộ anh tùy thuộc vào diễn biến của thương vụ Enzo Fernandez mùa hè này. Tuy nhiên, football.london đã liên hệ với một nguồn tin thân cận với Chelsea để xác nhận thông tin này và bị bác bỏ. Chelsea đang nhắm đến ít nhất hai cầu thủ đẳng cấp để tăng cường sức mạnh cho đội hình của Alonso trước mùa giải đầu tiên của HLV 44 tuổi người Tây Ban Nha tại Stamford Bridge.

Nhiều cầu thủ đã được liên hệ với đội bóng ở phía tây London trong những tuần gần đây, nhưng các nguồn tin thân cận với CLB đã nói với football.london vài ngày trước rằng không có cơ sở nào cho những tin đồn liên quan đến John Stones, Ethan Nwaneri và Lucas Bergvall. Wirtz là cái tên mới nhất được thêm vào danh sách ngày càng dài đó.

Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng những liên hệ này vẫn có thể hiểu được nếu xét đến lịch sử của Wirtz và Alonso tại Bayer Leverkusen. Wirtz đã có giai đoạn sung sức nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha, ghi được 38 bàn thắng và 43 pha kiến ​​tạo trong 119 trận đấu.

Sự tự do sáng tạo mà Alonso dành cho Wirtz rất đáng chú ý và được Wirtz đánh giá cao. "Tôi cảm thấy mình được trân trọng vô cùng dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso," Florian Wirtz nói vào tháng 11 năm 2023, "Tôi cảm nhận được sự tin tưởng. Điều đó thực sự quan trọng, đặc biệt là đối với một cầu thủ trẻ. Ông ấy cho tôi rất nhiều tự do trên sân và luôn đưa ra những lời khuyên về những điều tôi có thể làm tốt hơn".

Trước khi đến Chelsea, Xabi Alonso từng được liên hệ để trở lại dẫn dắt Liverpool. Tuy nhiên, khi Alonso nhận lời dẫn dắt Chelsea thì Liverpool mới sa thải HLV Arne Slot. Cuối cùng, Liverpool đã bổ nhiệm Andoni Iraola để thay thế Arne Slot sau khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm tại Premier League.

Do đó, Iraola chứ không phải Alonso sẽ là người được giao nhiệm vụ phát huy tối đa khả năng của Florian Wirtz tại Liverpool. Cựu HLV của Bournemouth chắc chắn đang hy vọng Wirtz sẽ trở lại Anfield với đầy sự tự tin sau World Cup 2026 cùng tuyển Đức.

Wirtz đang cùng tuyển Đức dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Wirtz đã đá chính cả hai trận đấu của Đức cho đến nay, với sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Julian Nagelsmann. Anh đã kiến ​​tạo cho Felix Nmecha ghi bàn và chơi trọn 90 phút trong trận thắng đậm 7-1 trước Curacao, trước khi tiếp tục chơi trọn trận thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, Denis Undav mới là người tỏa sáng nhất trong trận thắng ngược Bờ Biển Ngà, khi vào sân từ băng ghế dự bị và ghi hai bàn thắng giúp Đức lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó đảm bảo tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.