Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đạt 2 giải C tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 -2025 22/06/2026 06:13

(PLO)-Đây là năm đầu tiên, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh giành được 2 giải tại Giải Báo chí Quốc gia.

Tối 21-6, tại nhà hát Hoa Phượng, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ Trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 với chủ đề: Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong.

Dự lễ trao giải có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu đại diện các cơ quan đơn vị.

Đại diện Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh nhận giải C với loạt bài “Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP Hồ Chí Minh và Làng Đại học” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân - Phạm Xuân Hải. Ảnh: HP

Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Trong đó, Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh vinh dự đoạt 2 giải C với các tác phẩm điều tra giàu tính phát hiện, có tác động xã hội tích cực.

Đó là loạt bài “Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP Hồ Chí Minh và Làng Đại học” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân - Phạm Xuân Hải nhờ phản ánh thực trạng mất an ninh trật tự tại nhiều khu vực công cộng, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Tác phẩm thứ hai đoạt giải C là loạt bài “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” của nhóm tác giả Võ Tùng - Nguyễn Tiến, phản ánh những vấn đề nóng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Đại diện Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh nhận giải C với loạt bài “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” của nhóm tác giả Võ Tùng - Nguyễn Tiến. Ảnh: HP

Ngoài hai tác phẩm đoạt giải, Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh còn có 2 loạt bài xuất sắc lọt vào vòng Chung khảo gồm loạt bài điều tra “Ớn lạnh lò mổ heo lậu 4 không” của nhóm tác giả Võ Tùng - Nguyễn Tiến - Thảo Phương và loạt bài “Khánh Hòa áp KPI đánh giá cán bộ, công chức, viên chức” của tác giả Xuân Hoát.

Các phóng viên Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đoạt giải C tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20. Ảnh: HP

Đây là năm đầu tiên Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh đạt được 2 giải tại Giải Báo chí Quốc gia. Trước đó, tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19, loạt bài điều tra “Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân, Nguyễn Văn Yên và Phạm Xuân Hải đã được trao giải C.