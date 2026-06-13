TP.HCM ra mắt vở diễn ‘Mơ show’, mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác 13/06/2026 14:54

Tối 12-6, tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức ra mắt vở diễn nghệ thuật quy mô lớn “Mơ show”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

“Mơ show” được dàn dựng và biểu diễn lần đầu tiên tại công trình văn hóa trọng điểm của thành phố với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Tạo hình đẹp của tập thể các nghệ sĩ trong một tiết mục xiếc. Ảnh: HẢI NHI

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trên nền tảng nghệ thuật xiếc, vở diễn kết hợp các loại hình biểu diễn đương đại, tạo không gian sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại.

Đánh giá về công trình và chương trình, NSND Tâm Chính, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho rằng không gian biểu diễn này không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn có khả năng phục vụ đa dạng các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Với thời lượng hơn 60 phút, “Mơ show” kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ qua những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc và sự sống, đến quá trình khám phá, gọi tên cảm xúc.

Vở diễn gây ấn tượng khi kết hợp hài hòa giữa múa rối dẫn dắt câu chuyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt giới hạn và công nghệ trình chiếu 3D mapping tái hiện thế giới nội tâm đa sắc.

PGS.TS - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đánh giá cao sự kết hợp giữa xiếc với múa rối cạn và múa rối nước truyền thống.

Theo ông, sự giao thoa này thể hiện tính năng động, sáng tạo của văn nghệ sĩ TP.HCM, đồng thời hứa hẹn trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn đối với du khách.

Khán giả được tận hưởng những giây phút thăng hoa với xiếc và rối. Ảnh: HẢI NHI

Ở góc độ chuyên môn, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nhận định việc phát triển các vở diễn mang tính giải trí cao như “Mơ show” góp phần hình thành sản phẩm văn hóa chất lượng, tạo điểm đến mới cho công chúng.

Ông cũng cho biết xiếc Việt Nam đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế và đang chuẩn bị tham gia cuộc thi tại Monte Carlo vào tháng 1-2027.

Không chỉ là chương trình nghệ thuật, “Mơ show” còn được kỳ vọng là bước đi cụ thể trong phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, việc chuyển hóa sáng tạo nghệ thuật thành sản phẩm phục vụ công chúng sẽ góp phần tạo nguồn thu, tái đầu tư cho đời sống văn hóa và đóng góp vào kinh tế.

Ban Tổ chức cho biết sau đêm ra mắt, vở diễn sẽ phục vụ miễn phí thiếu nhi và khán giả TP.HCM trong ba ngày. Chương trình chính thức bán vé từ ngày 20-6 và duy trì biểu diễn vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8-2026.