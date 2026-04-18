Rạp xiếc Phú Thọ mở cửa tự do cho người dân tham quan hậu trường 18/04/2026 19:31

Ngày 18-4, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM mở cửa Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ, TP.HCM) cho công chúng tham quan tự do. Hoạt động nhằm giới thiệu không gian nghệ thuật đa năng phục vụ các sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục biểu diễn kéo dài khoảng 45 phút, giới thiệu quá trình tập luyện của nghệ sĩ xiếc, múa rối cùng các kỹ thuật thăng bằng, patin, tung hứng, quay đĩa.

Người xem còn được thưởng thức trích đoạn “Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí”, múa rối tay Hồ Thiên Nga, múa rối nước Loan Phượng và giao lưu tại sân khấu nước. Ngoài ra, khách tham quan có thể trực tiếp quan sát hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Sau phần biểu diễn, khách được hướng dẫn khám phá toàn bộ cơ sở vật chất gồm khu nhà hàng, văn phòng, phòng tập luyện và khu chăm sóc thú để hình dung rõ hơn quy trình vận hành hậu trường.

Theo ông Nguyễn Phi Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, nhà hát sẽ phát triển theo mô hình đa năng, phục vụ xiếc, ca nhạc và nhiều loại hình nghệ thuật khác. Dịp 30-4 và 1-5, rạp dự kiến mở cửa miễn phí với các trích đoạn đặc sắc. Về lâu dài, đơn vị hướng đến xây dựng các chương trình mang bản sắc TP.HCM để phục vụ du lịch.

Khánh thành ngày 19-8-2025, công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỉ đồng, tọa lạc trên đường Lữ Gia. Dự án xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m², gồm hai tầng hầm và 12 tầng nổi, cao hơn 57 m. Đây là rạp xiếc hiện đại hàng đầu TP.HCM hiện nay. Theo ban tổ chức, mỗi ngày rạp đón khoảng 300-500 lượt khách.

Sân khấu được thiết kế không cột, giúp khán giả ở mọi vị trí đều có thể quan sát trọn vẹn. Ảnh: CTV

Điểm nhấn của công trình là sân khấu chính sức chứa 2.000 chỗ, chiều cao gần 24 m. Sân khấu được thiết kế không cột, bảo đảm không bị che khuất tầm nhìn. Hệ thống sân khấu đa tầng cho phép vận hành linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu dàn dựng quy mô lớn.

Nhà hát trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế. Sàn sân khấu sử dụng cơ chế nâng hạ thủy lực chịu tải lớn, bảo đảm an toàn cho các tiết mục có thú nặng tới 5 tấn. Ghế ngồi thiết kế linh hoạt, có thể xếp gọn để mở rộng không gian. Hệ thống camera hiện đại cho phép ghi hình, truyền hình trực tiếp chất lượng cao.

Chương trình tham quan diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ vào các ngày 18, 19-4 và 16, 17-5.