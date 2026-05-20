TP.HCM: Trao giải liên hoan phim ngắn tuyên truyền bầu cử trên nền tảng số 20/05/2026 15:20

(PLO)- Liên hoan tuyên truyền bầu cử trên nền tảng số thu hút 80 tác phẩm dự thi, lan tỏa thông tin bầu cử qua nền tảng số hiện đại.

Ngày 20-5, tại Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn, chào mừng trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với chủ đề “Cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số”, liên hoan nhằm chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM Võ Trọng Nam (bìa trái) và Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM Lê Đức Pháp, tặng hoa Ban giám khảo liên hoan. Ảnh: HẢI NHI

Sau thời gian phát động (tiếp nhận tác phẩm từ ngày 10-2 đến hết ngày 6-3-2026), liên hoan đã thu hút 80 tác phẩm phim ngắn (video clip) dự thi. Qua vòng sơ tuyển, 58 tác phẩm tiêu biểu được chọn vào vòng chấm chính thức.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, Phó Trưởng Ban giám khảo, đánh giá các tác phẩm có chất lượng tương đối đồng đều. Nhiều đơn vị đầu tư nghiêm túc, bài bản từ khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, tổ chức quay dựng đến hậu kỳ.

Cạnh đó, nội dung bám sát đời sống, khai thác các tình huống gần gũi, chuyển tải thông điệp tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận.

Đáng chú ý, liên hoan ghi nhận nhiều tác phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số trong sản xuất nội dung như dựng hình, lồng tiếng, xử lý hình ảnh, kỹ xảo. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chủ động tiếp cận công nghệ mới và thích ứng xu thế truyền thông hiện đại.

Ban tổ chức đã trao các giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt chất lượng. Ảnh: HẢI NHI

Kết quả, giải nhất thuộc về tác phẩm “Niềm tin” của UBND phường Tân Bình. Hai giải nhì được trao cho “Tuổi trẻ và quyền làm chủ đất nước” của UBND phường Phú Lợi và “Hiểu hết mà không biết” của UBND xã Phước Hòa.

Ban tổ chức cũng trao 4 giải ba, 20 giải khuyến khích và 5 giải phụ, gồm: Đạo diễn phim ngắn xuất sắc; kịch bản phim ngắn xuất sắc; sáng tạo, ứng dụng AI trong tuyên truyền trên nền tảng số; kỹ thuật sản xuất phim ngắn xuất sắc; hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số.