TP.HCM tổ chức Liên hoan phim ngắn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên nền tảng số 05/02/2026 13:45

Ngày 5-2, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM tổ chức họp triển khai Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số bằng hình thức sáng tác phim ngắn, chào mừng trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Cử tri với Ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số”.

Đây là hoạt động tuyên truyền trọng điểm của TP.HCM, ứng dụng công nghệ truyền thông số và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử đến đông đảo Nhân dân, nhất là trên không gian mạng.

Tại đây, đạo diễn, TS.Trịnh Đăng Khoa cho biết, công tác tuyên truyền là một trong ba chức năng cốt lõi của hệ thống thiết chế văn hóa, bên cạnh giáo dục và giải trí. Dù mô hình thiết chế văn hóa đã chuyển từ trung tâm truyền thống sang trung tâm dịch vụ công tích hợp, các chức năng này vẫn được duy trì và triển khai linh hoạt.

Đạo diễn, TS.Trịnh Đăng Khoa. Ảnh: HẢI NHI

“Khác với báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền bằng ngôn ngữ thông tin, ngành văn hóa thực hiện tuyên truyền bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đây một lợi thế giúp truyền tải hiệu quả các thông điệp chính trị - xã hội” - ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, TP.HCM được xem là địa phương tiên phong trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đặc biệt thông qua ứng dụng ngôn ngữ điện ảnh.

Việc sản xuất phim tuyên truyền không thay thế các loại hình nghệ thuật truyền thống mà mở rộng không gian sáng tạo, khi ca, múa, nhạc, kịch tiếp tục được phát triển, đồng thời được ghi hình, dựng phim và lan tỏa trên nền tảng số.

Ngoài ra, TS Trịnh Đăng Khoa cho rằng sản phẩm tuyên truyền phải bảo đảm tính đúng đắn về chính trị, bám sát quy định pháp luật và tài liệu chính thức; đồng thời dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp nhận, phù hợp với đặc thù môi trường số.

Bên cạnh đó, yếu tố thẩm mỹ vẫn là yêu cầu quan trọng, bởi tuyên truyền không chỉ đúng mà còn phải đẹp, hấp dẫn, có khả năng chạm đến cảm xúc, từ đó tác động đến nhận thức và hành vi của người xem.

Liên quan đến tiêu chí đánh giá, TS Trịnh Đăng Khoa cho biết điểm mới của kỳ liên hoan lần này là đặt trọng tâm vào hiệu quả lan tỏa. Ngoài chấm điểm chuyên môn, các tác phẩm còn được đo lường mức độ tiếp cận, chia sẻ và tương tác trên các nền tảng số chính thức của địa phương và ban tổ chức.

Sau vòng chấm chọn, các tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được công bố và tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống nền tảng số, với kết quả chung cuộc được tổng hợp dựa trên cả chất lượng nghệ thuật và hiệu quả truyền thông.

Tương tự, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, cho biết tuyên truyền trên nền tảng số đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt về tác quyền âm nhạc và bản quyền hình ảnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Để chủ động kiểm soát rủi ro, Hội Âm nhạc TP.HCM đã phối hợp chuẩn bị nguồn tư liệu âm nhạc hợp pháp ngay từ sớm. Các tác phẩm phục vụ tuyên truyền bầu cử đều được đặt hàng sáng tác, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tác quyền và hiện được đăng tải trên website chính thức.

Các ca khúc được tách thành từng file độc lập, gồm bản có lời và bản nhạc nền không lời, thuận tiện cho việc tuyên truyền, biểu diễn và dàn dựng sản phẩm truyền thông. Song song đó, Hội Âm nhạc TP.HCM vận hành kênh YouTube chính thức để đăng tải các tác phẩm dự thi, đạt giải và các ca khúc đã được chi trả tác quyền” - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh cho hay.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, âm nhạc là yếu tố gần như không thể thiếu trong tuyên truyền số. Việc sử dụng nguồn nhạc không rõ bản quyền dễ khiến sản phẩm bị các nền tảng chặn phát sóng, vì vậy các đơn vị cần ưu tiên sử dụng nguồn tư liệu đã được xử lý tác quyền, đồng thời ghi rõ nguồn trích dẫn.

Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH&TT TP.HCM) cho biết Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số bằng hình thức sáng tác phim ngắn là hình thức tuyên truyền mới, nên quá trình thực hiện có thể phát sinh khó khăn và sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH&TT TP.HCM). Ảnh: HẢI NHI

“Hiện khoảng 2/3 số xã, phường, đặc khu đã đăng ký tham gia; ngành văn hóa mong muốn toàn bộ 168 đơn vị cùng tham gia để bảo đảm hiệu quả chung. Với các địa phương còn hạn chế về nghiệp vụ, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến, hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ triển khai” - ông Vương cho hay.