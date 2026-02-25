TP.HCM: Hàng ngàn người dự Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu 25/02/2026 19:52

(PLO)- Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng tri ân và gắn kết cộng đồng.

Ngày 25-2 (mùng 9 Tết), Ban Trị sự Chùa Bà Thiên Hậu Thủ Dầu Một phối hợp cùng Becamex Group tổ chức Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu tại Miếu Bà Thiên Hậu (cơ sở 2), thuộc Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương), thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Theo kế hoạch, đoàn rước diễu hành quanh khu vực trung tâm Thành phố mới Bình Dương, xuất phát từ miếu Bà, đi qua các tuyến đường Lê Hoàn - Chu Văn An - Lê Duẩn - Lê Lợi (khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) - Hùng Vương, sau đó quay trở lại điểm xuất phát.

Hàng ngàn người dân tham dự Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu. Ảnh: LÊ ÁNH

Sáng cùng ngày, người dân, du khách đổ về miếu Bà dâng lễ, thắp nhang, xin lộc đầu năm.

Lực lượng công an, bảo vệ được tăng cường, lập hàng rào mềm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giữ thông thoáng lộ trình cho đoàn rước.

Đoàn mô tô dẫn đầu đoàn rước cộ Bà diễu hành trên đường phố, thu hút đông đảo người dân theo dõi và tham gia. Ảnh: LÊ ÁNH

Lễ hội được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng tri ân Bà Thiên Hậu, đồng thời giáo dục thế hệ sau gìn giữ đạo lý, sống hướng thiện và gắn kết cộng đồng.

Nghi thức rước cộ Bà qua các tuyến phố chính được xem là điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội.

Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu được tổ chức thường niên nhằm tri ân Bà Thiên Hậu, gắn kết cộng đồng. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều đoàn lân sư rồng biểu diễn tại các tuyến đường trung tâm.

Tại đường Hùng Vương (trước tòa nhà WTC Tower), đoàn Nam Wah Việt Nam trình diễn các tiết mục như Trống hội mừng Xuân, Lân lên mai hoa thung, Song sư báo hỷ, Tứ quý lân leo cây hái lộc và múa rồng.

﻿ ﻿ Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội trên đường phố. Ảnh: LÊ ÁNH

Trên đường Lê Lợi (đối diện Trung tâm Hành chính tỉnh cũ), đoàn Chiêu Nghĩa Đường biểu diễn Tứ quý hưng long, Bát trống mừng Xuân, Song long giáng trần và mai hoa thung.

Tại khu vực đối diện khách sạn Becamex (đường Hùng Vương), đoàn Hào Dũng Đường mang đến các tiết mục Trống hội, Tứ quý hưng long, Mai hoa thung và múa rồng.

Nhóm học sinh hào hứng chụp ảnh lưu niệm bên lề lễ hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, đoàn Long Nhi biểu diễn tại giao lộ Lê Duẩn - Lý Thái Tổ với các màn Trống hội, Tứ quý hưng long, Mai hoa thung, Lân leo cây hái lộc và múa rồng.

Thiếu nữ trong trang phục truyền thống tham gia đoàn diễu hành lễ hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương phối hợp các tổ chức thành viên, cơ sở tôn giáo và lực lượng tình nguyện viên triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tham gia lễ hội.

Phụ nữ trong trang phục truyền thống tham gia tại lễ hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại các khu vực tập trung đông người, địa phương bố trí điểm vá xe, bơm xe, phát nước uống và thức ăn miễn phí.

Đoàn diễu hành với trang phục truyền thống rực rỡ đi qua tuyến phố, người dân hai bên đường vẫy tay chào đón. Ảnh: LÊ ÁNH

Nghi thức rước cộ diễn ra trước khuôn viên miếu, trong không khí trang trọng và nhộn nhịp của ngày hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Đặc sắc Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu. Ảnh: LÊ ÁNH

Địa phương bố trí điểm vá xe, bơm xe, phát nước uống và thức ăn miễn phí để hỗ trợ người dân. Ảnh: LÊ ÁNH