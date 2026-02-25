TP.HCM: Hàng ngàn người dự Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu

Ngày 25-2 (mùng 9 Tết), Ban Trị sự Chùa Bà Thiên Hậu Thủ Dầu Một phối hợp cùng Becamex Group tổ chức Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu tại Miếu Bà Thiên Hậu (cơ sở 2), thuộc Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương), thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Theo kế hoạch, đoàn rước diễu hành quanh khu vực trung tâm Thành phố mới Bình Dương, xuất phát từ miếu Bà, đi qua các tuyến đường Lê Hoàn - Chu Văn An - Lê Duẩn - Lê Lợi (khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương) - Hùng Vương, sau đó quay trở lại điểm xuất phát.
Sáng cùng ngày, người dân, du khách đổ về miếu Bà dâng lễ, thắp nhang, xin lộc đầu năm.
Lực lượng công an, bảo vệ được tăng cường, lập hàng rào mềm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giữ thông thoáng lộ trình cho đoàn rước.
Lễ hội được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng tri ân Bà Thiên Hậu, đồng thời giáo dục thế hệ sau gìn giữ đạo lý, sống hướng thiện và gắn kết cộng đồng.
Nghi thức rước cộ Bà qua các tuyến phố chính được xem là điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều đoàn lân sư rồng biểu diễn tại các tuyến đường trung tâm.
Tại đường Hùng Vương (trước tòa nhà WTC Tower), đoàn Nam Wah Việt Nam trình diễn các tiết mục như Trống hội mừng Xuân, Lân lên mai hoa thung, Song sư báo hỷ, Tứ quý lân leo cây hái lộc và múa rồng.
Trên đường Lê Lợi (đối diện Trung tâm Hành chính tỉnh cũ), đoàn Chiêu Nghĩa Đường biểu diễn Tứ quý hưng long, Bát trống mừng Xuân, Song long giáng trần và mai hoa thung.
Tại khu vực đối diện khách sạn Becamex (đường Hùng Vương), đoàn Hào Dũng Đường mang đến các tiết mục Trống hội, Tứ quý hưng long, Mai hoa thung và múa rồng.
Bên cạnh đó, đoàn Long Nhi biểu diễn tại giao lộ Lê Duẩn - Lý Thái Tổ với các màn Trống hội, Tứ quý hưng long, Mai hoa thung, Lân leo cây hái lộc và múa rồng.
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương phối hợp các tổ chức thành viên, cơ sở tôn giáo và lực lượng tình nguyện viên triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tham gia lễ hội.
Tại các khu vực tập trung đông người, địa phương bố trí điểm vá xe, bơm xe, phát nước uống và thức ăn miễn phí.
Trong tâm thức người dân, Bà Thiên Hậu là vị thần che chở cho ngư dân mỗi khi ra khơi. Mỗi lần gặp sóng to gió lớn, người thân của ngư dân đều thành tâm cầu khấn Bà phù hộ bình an.
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phù trợ của Bà, nhiều ngôi chùa thờ Bà Thiên Hậu đã được xây dựng và duy trì lễ hội hằng năm.