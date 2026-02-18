Ngọc hoàng dặn Ngựa đầu năm 18/02/2026 08:00

(PLO)- Đầu năm Bính Ngọ, Ngọc hoàng “túm” anh Ngựa vào giao việc, dặn dò kỹ lưỡng mọi sự trước sau để cuối năm chốt sổ mã đáo thành công.

Buổi họp giao ban cuối năm đầy trang trọng. Năm Ất Tỵ đã qua, Bính Ngọ lại về. Lòng Ngọc hoàng đầy hy vọng, nhìn anh Ngựa đứng trước điện, chậm rãi nói:

- Năm mới đến lượt ngươi gánh việc lớn, bởi xem vóc biết ngựa, nhìn cái cách ngươi đứng là biết có sức chạy đường dài. Đừng phụ lòng trẫm nghe không!

Ngựa hí nhẹ, cúi đầu thưa:

- Dạ bẩm Ngọc hoàng, thần không dám nhận mình là thiên lý mã nhưng thần sẽ cố gắng, ngựa hay không chê đường dài, giao việc xa cũng chạy, giao việc nặng cũng gánh.

Ngọc hoàng gật gù, nói tiếp:

- Chạy được là một chuyện, chạy đúng lại là chuyện khác. Cái trẫm lo là ngựa quen đường cũ, bao thói hư tật xấu năm rồi ta quyết liệt dẹp bỏ. Chỉ mong khanh tiếp tục cố gắng, đừng phụ lòng bá tánh lê dân. Chớ vội vàng hành xử.

Anh Ngựa ngẫm nghĩ lời Ngọc hoàng quả không sai, bèn thưa:

- Dạ Ngọc hoàng nói chẳng sai, thần đôi khi còn ngựa non háu đá nóng vội. Thần xin rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ năm nay.

Ngọc hoàng thở dài:

- Sợi dây kinh nghiệm này rút bao giờ mới hết?

Anh Ngựa nghe xong thì im bặt. Ngọc hoàng mỉm cười xoa dịu không khí căng thẳng nhưng lời vẫn nghiêm:

- Vì lợi ích nhóm mà mã tầm mã, ngưu tầm ngưu để cho quan tham, gian thương câu kết thao túng nhân gian là có lỗi với bá tánh.

Anh Ngựa ngẩn ngơ trước bài toán khó của Ngọc hoàng. Ngọc hoàng lại tiếp lời:

- Ngươi nhận trách nhiệm năm nay chớ làm việc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, làm cái gì thì phải cho tới nơi tới chốn. Chớ thay ngựa giữa dòng... xáo trộn là không nên.

Anh Ngựa càng nghe càng lo lắng. Nhiệm kỳ của anh năm nay ngổn ngang chuyện phải làm, nào phải đâu nhàn nhã gì. Ngọc hoàng lại trấn an:

- Thách thức nhiều nhưng thời cơ cũng không ít. Giang sơn giờ sắp xếp gọn gàng trên dưới một lòng, công nghệ phát triển như vũ bão. Chỉ cần khanh không lơ là thế nào cũng bắt kịp thế giới, đưa nhân gian phồn thịnh.

Ảnh minh hoạ: AI

Anh Ngựa ấp úng:

- Dạ Ngọc hoàng, nhiệm kỳ năm nay có vẻ khó với thần!

Ngọc hoàng nở nụ cười ý nhị:

- Ta thích người thẳng như ruột ngựa như thế này, thấy khó tìm cách giải khó. Còn hơn mấy kẻ chém gió hùng hồn rồi giữa đường ngã ngựa, làm mất lòng tin của thiên đình.

Anh Ngựa nghe Ngọc hoàng khích lệ ưỡn ngực lấy lại sự tự tin:

- Được sự quan tâm của Ngọc hoàng, thần quyết đem sức khuyển mã này làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọc hoàng khẽ gật đầu rồi dặn tiếp:

- Trần gian còn lắm thiên tai, năm nào cũng có bão lụt. Khanh nhớ lo liệu cho dân, không để ai thiếu đói lúc lâm nguy.

Anh Ngựa khí thế đang lên dõng dạc hứa:

- Xin Ngọc hoàng yên tâm. Dân ta có truyền thống lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thần quyết không để dân thiếu đói trước thiên tai.

Ngọc hoàng rất hài lòng, ngài lại nhớ nạn lừa đảo đang hoành hành bèn dặn tiếp:

- Đám đầu trâu mặt ngựa ở nước ngoài ngày đêm dụ dỗ lừa đảo dân ta, khanh sớm ra quyết sách dẹp yên cho dân nhờ.

Anh Ngựa không dám trái lệnh, hí vang trời rồi nói:

- Thần xin tuân lệnh.

Ngọc hoàng cũng trở nên phấn khích, ngài nói to:

- Lệnh ta đã ban khanh đã nhận lời, nhớ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Huống chi khanh thân làm quan lại càng phải giữ lời đã hứa.

Anh Ngựa càng tự tin:

- Thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà thiên đình giao phó.

Nói xong, anh Ngựa cất vó bụi bay mịt mù, đường trần gian mai đào nở rộ đón chào năm Bính Ngọ. Ngọc hoàng phấn khởi không thôi rồi khẽ nói:

- Năm Bính Ngọ nhất định phải mã đáo thành công!