Nhập câu lệnh gọi Tết về 16/02/2026 08:00

(PLO)- Không chỉ gửi lời chúc qua tin nhắn hay cuộc gọi, nhiều người Việt đang dùng trí tuệ nhân tạo để viết thiệp, sáng tạo video và lan tỏa cảm xúc đầu năm.

Sắc vàng hoa mai, tiếng trẻ con chạy giỡn trước sân, hương hoa, trầm và những món ngon ngày Tết… mùa xuân mới đang về. Mỗi dịp năm mới, người trẻ đón Tết lại có thêm nhiều điều mới mẻ. Ngoài bánh mứt và những cái ôm đầu xuân, Tết nay còn có một thành viên mới góp vui, đó là trí tuệ nhân tạo (AI).

Cánh thiệp số hóa

Ngày xưa, mọi người thường dành hàng giờ để chọn những tấm thiệp Tết thật đẹp, viết tay từng lời chúc chỉn chu rồi gửi qua bưu điện đến người thân. Khi điện thoại và Internet phổ biến, thiệp giấy nhường chỗ cho tin nhắn và những cuộc gọi video. Giờ đây, chúng ta có thêm lựa chọn mới là sử dụng AI để sáng tạo lời chúc, vẽ thiệp Tết để những thông điệp tình cảm có diện mạo xịn sò hơn hẳn.

Xu hướng dùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế thiệp, clip... gửi tặng người thân. Ảnh: TIỂU MINH

Sinh viên Huỳnh Phong (ĐH Huế) kể rằng mỗi năm anh đều muốn viết thật nhiều lời chúc gửi đến người thân nhưng không phải lúc nào cũng có ý tưởng mới. “Chỉ cần gõ vài dòng mô tả vào ChatGPT là có ngay hàng loạt gợi ý.

Có lúc mình muốn lời chúc vui vẻ, lúc trang trọng, lúc lại muốn dễ thương. ChatGPT viết nhanh mà vẫn tự nhiên, tình cảm” - Phong chia sẻ.

Tự làm thiệp? Không cần học thiết kế đâu, bạn chỉ cần mở Canva, chuyển sang mục AI và nhập vài từ khóa như “thiệp Tết, hoa mai, phong cách hiện đại” ngay lập tức phần mềm sẽ đưa ra rất nhiều gợi ý để bạn chỉnh sửa theo ý riêng.

Sản phẩm thiệp làm từ ứng dụng Canva. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu Canva là đối tác ngoại thì AI Hay là người bạn bản địa, hiểu rõ phong tục, văn hóa Việt. Đây là một trong những ứng dụng AI được tải nhiều nhất trong năm 2025. Điểm mạnh của nền tảng này là phản hồi nhanh, giao diện thân thiện và hiểu ngữ cảnh tiếng Việt tự nhiên. Nhiều giáo viên cho biết họ đã dùng AI Hay để soạn đề hoặc mô tả hoạt động Tết cho học sinh. Các doanh nghiệp còn tận dụng nền tảng để viết lời chúc và nội dung quảng cáo đầu năm.

Những lời chúc từ ChatGPT, AI Hay vẫn cần bàn tay và cảm xúc thật của cá nhân để hoàn thiện. AI chỉ rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và thành phẩm để mỗi người đều có thể gửi đi yêu thương nhanh hơn, tinh tế hơn.

Theo Decision Lab, 78% người Việt đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong ba tháng qua và Gen Z là nhóm dẫn đầu.

Xây dựng hình ảnh cùng AI

Ý tưởng cộng một chút kỹ năng công nghệ cho phép chúng ta trở thành nhà sáng tạo số, hóa thân thành đạo diễn hình ảnh thực thụ. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang kết hợp ChatGPT với CapCut AI để dựng những clip ngắn chúc Tết đăng TikTok. Một sinh viên ngành marketing chia sẻ đã nhờ ChatGPT viết kịch bản, quay bằng điện thoại và để AI tự dựng. Mỗi video hoàn thành vừa vui vừa mang về khoản lì xì nho nhỏ.

Làm clip bằng ChatGPT

Nếu ChatGPT biết viết lời chúc thì Google Gemini lại giúp kể chuyện bằng hình ảnh thật sống động. Đầu tiên, bạn truy cập vào https://labs.google/flow rồi đăng nhập. Sau đó, chỉ cần nhập câu lệnh bằng vài dòng mô tả như “Sáng mùng 1 tại một khu phố nhỏ ở TP.HCM trong nắng xuân”, sau đó chọn mô hình Veo 3.1 và chờ một chút. Gemini sẽ nhanh chóng dựng thành video có cả âm thanh, lời thoại và bối cảnh tuyệt đẹp.

Dễ dàng có được những hình ảnh siêu đẹp cùng Gemini

Chưa kể công cụ này còn có thể đưa bạn đến bất cứ đâu, tạo nên những bức ảnh xuân trong mơ rất chân thực. Chỉ cần gõ lệnh: “Cho tôi một số prompt về Tết”, tải ảnh cá nhân rõ khuôn mặt của mình lên, sao chép prompt, chọn chức năng tạo ảnh và chờ kết quả. Bạn sẽ có ngay ảnh đẹp du xuân trên Vạn Lý Trường Thành hay trong rừng anh đào Nhật Bản…

***

Nói không quá lời, AI sẽ là một thư ký riêng rất đắc lực, nhất là trong ngày Tết ai ai cũng bận rộn. Từ việc lên danh sách mua sắm, chọn hành trình - xếp kế hoạch du xuân đến gợi ý quà tặng, gửi thông điệp, tạo hình ảnh cá nhân, không khí sum vầy khi lỡ như ta có người thân ở xa… món nào AI cũng làm được.

Có thể vài năm nữa AI sẽ còn thông minh hơn nữa, biết chúc bằng giọng vùng miền hay dựng lại ký ức Tết theo câu chuyện của từng người. Điều quan trọng là AI sẽ giúp chúng ta làm được nhiều việc hơn, lại gần với nhiều người hơn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn trong cùng một khuôn khổ thời gian.