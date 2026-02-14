Rạng rỡ concert Quốc gia 14/02/2026 09:00

(PLO)- “ Tổ quốc trong tim ”, “ Tự hào là người Việt Nam ”, “ V Concert - Rạng rỡ Việt Nam ”… những concert quốc gia rực rỡ, thắp sáng không gian bằng âm nhạc, ánh sáng và niềm tự hào ngập tràn trong tim.

Những concert (đại nhạc hội) mang tầm quốc gia diễn ra liên tiếp trong năm 2025 như “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”… đã trở thành biểu tượng văn hóa đầy ấn tượng của năm. Sân khấu nhạc Việt lần đầu tiên được đánh giá là không thua kém bất kỳ một concert quốc tế nào.

Hiệu quả chương trình hoàn toàn mỹ mãn: Chưa bao giờ các buổi trình diễn mang tính lịch sử, ôn lại quá khứ lại thu hút được lượng khán giả khổng lồ, cuồng nhiệt đến như vậy. Đặc biệt hơn cả, tuyệt đại đa số là khán giả trẻ đến rất trẻ. Những ca khúc cách mạng, bài ca yêu nước có tuổi đời gấp đôi, thậm chí gấp ba người nghe nhưng lại được yêu thích và được những bạn tuổi teen hát theo bằng cả trái tim.

Sân khấu mang hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam - Chiến thắng” khơi gợi niềm tự hào, gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam trong và ngoài nước. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Khi concert quốc gia trở thành lễ hội tinh thần

Mở màn, sân khấu hoành tráng, sáng rực với cờ đỏ sao vàng trước hàng chục ngàn khán giả đang háo hức chờ đón. Hệ thống âm thanh chuẩn quốc tế góp phần không nhỏ trong việc thổi bùng khí thế cho chương trình. Cùng với đó, cả biển người cùng hòa giọng rền vang, hát to những khúc ca bất hủ càng khiến cho bầu không khí những ngày mùa thu nóng hơn bao giờ hết.

Hình ảnh được tái hiện trên sân khấu và màn hình LED cực đại không có gì xa lạ nhưng đã được nâng lên một tầm cao thẩm mỹ mới. Đây là cờ đỏ sao vàng, kia là hoa sen, trống đồng, áo dài dân tộc, ánh trăng, đồng lúa, những “bước chân mài núi mòn” hay “năm anh em trên một chiếc xe tăng”… được tái hiện dưới hàng ngàn bóng đèn LED rực rỡ, chuyển động camera tinh tế, kỹ xảo ánh sáng và âm thanh hiện đại. Một Việt Nam rạng rỡ và kiêu hãnh hiện lên qua từng giai điệu.

Hàng chục ngàn khán giá cùng nhau bật đèn flash điện thoại lên tạo nên khung cảnh hoành tráng trên khán đài. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Những concert quốc gia đã trở thành lễ hội tinh thần, nơi âm nhạc và ánh sáng cùng kể lại câu chuyện trường kỳ dựng xây đất nước. Mỗi tiết mục là một lát cắt của ký ức và khát vọng, từ âm hưởng Tiến quân ca trang trọng, hùng tráng đến nhịp điệu trẻ trung của thế hệ mới Việt Nam I love; từ những ca khúc xưa hào hùng Ca ngợi Tổ quốc đến bản phối mang hơi thở đương đại Việt Nam trong tôi là.

Tính đến tháng 01-2026, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đạt 10 tỉ lượt xem trên các nền tảng, trở thành hiện tượng âm nhạc quốc dân ấn tượng trong năm 2025.

Cần nói thêm là tất cả tác phẩm được lựa chọn, dù xưa hay nay đều được hòa âm, phối khí theo cách hoàn toàn mới. Chẳng hạn như Lên đàng được thể hiện theo phong cách nhạc rock, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Hò kéo pháo, Đất nước trọn niềm vui, Mẹ yêu con, Quê hương… đều được làm mới thật tươi trẻ theo phong cách R&B, hip hop, kết hợp nhạc điện tử… để làm tăng độ sôi động và đến gần hơn với khán giả. Nhạc đỏ đã từ sân khấu thính phòng bước hẳn ra không gian mở hoàn toàn.

Các màn trình diễn thực cảnh công phu với hiệu ứng 3D mapping, hologram sống động, các tiết mục múa đại cảnh, dàn hợp xướng hàng trăm người đã góp phần nâng cao trải nghiệm, kết nối cảm xúc cho khán giả. Hiệu quả từ ý đồ sắp đặt hiện rõ, từng concert đều mang đậm tinh thần hiện đại nhưng vẫn đậm đà truyền thống, công nghệ mà vẫn chan chứa cảm xúc. Trong không gian rực rỡ ấy, khán giả không chỉ xem mà đang tham gia vào một nghi lễ tập thể - nghi lễ của niềm tin và sự gắn kết.

Với áo cờ đỏ sao vàng, chiếc nón lá rất Việt Nam, V Fest đã góp phần thắp sáng ngọn lửa của tình yêu đất nước và sức trẻ. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Không gian số - Chất xúc tác mãnh liệt

Tuy hàng loạt concert diễn ra liên tiếp nhưng khán giả vẫn luôn nóng như lần đầu được xem đại nhạc hội. Trước mỗi đêm diễn nhiều giờ đồng hồ, người ta đã thấy khán giả kéo đến sân và cụm từ “đi đu concert quốc gia” đã trở thành spotlight của năm.

Có được điều này là nhờ sức mạnh lan tỏa vô địch của truyền hình và mạng xã hội. Các concert quốc gia nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn trên nhiều nền tảng như YouTube, TikTok và Facebook… Hàng triệu lượt xem, chia sẻ, hàng ngàn lượt bình luận tràn ngập mọi diễn đàn. Sau đêm diễn “Tổ quốc trong tim” có đến 20.000 video, 500 triệu lượt xem về sự kiện chỉ tính trên TikTok. Thậm chí, concert này còn được làm thành một bộ phim, trình chiếu tại hệ thống rạp trên cả nước và cũng cháy vé trong tích tắc.

Khoảnh khắc ấn tượng như sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1

Đặc biệt, những video quay lại từng khoảnh khắc ấn tượng như sự xuất hiện của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, hơn 50.000 khán giả đồng loạt đứng lên hát vang Tiến quân ca, ca sĩ Tùng Dương phiêu cùng Viết tiếp câu chuyện hòa bình... trở thành chuỗi hot trending topic, lan tỏa niềm tự hào dân tộc khắp mạng xã hội, thổi bùng cảm xúc cho cả những khán giả không có cơ hội tham dự trực tiếp.

Ca sĩ Tùng Dương với màn trình diễn mang đến những cảm xúc thăng hoa. Ảnh: Việt Trung/VTV

Những ngày sau sự kiện, các concert quốc gia tiếp tục duy trì sức nóng trên nhiều cuộc thảo luận và được các nền tảng đo lường mạng xã hội như SocialHeat ghi nhận. Mỗi clip, mỗi caption, mỗi biểu cảm đều là cách người Việt bày tỏ niềm tự hào. Đó chính là đời sống thứ hai của concert, nơi cảm xúc dân tộc được truyền lửa qua hàng triệu trái tim trực tuyến.

Công chúng - Nhà đồng sáng tạo nghệ thuật

Concert Việt đã tạo ra sự đổi mới hoàn toàn trong trình diễn và tiếp nhận. Dòng nhạc vốn gắn với thế hệ cha ông nay được giới trẻ yêu thích và chính họ trực tiếp tham gia vào câu chuyện truyền cảm hứng.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” đã thắp lên ngọn lửa rực cháy với niềm tự hào dân tộc trong lòng 25.000 khán giả. Ảnh: VTV.VN

Rừng người diện đồng phục cờ đỏ sao vàng, hàng chục ngàn ánh đèn flash từ điện thoại, lightstick thắp sáng rực khán đài, tiếng đồng ca vang xa... Khi ấy, mối liên kết giữa người nghệ sĩ và công chúng được thắt chặt hơn bao giờ hết. Khán giả không chỉ là người thưởng thức - họ là người đồng hành, đồng cảm và đồng sáng tạo nên trải nghiệm tập thể cùng nghệ sĩ.

Khán giả hào hứng tại concert Quốc gia.

Khi Nguyễn Hùng và Vũ bắt giọng, hàng vạn người hát theo “Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn!”; khi Hoàng Yến và công chúng hòa giọng trong khúc tráng ca “Cờ đỏ thắm ánh sao, tung bay phấp phới. Rọi tia nắng bốn phương, lời Bác vang mãi muôn đời. Trái tim bồi hồi, nhìn Tổ quốc trong ánh mặt trời!” đó là lúc tất cả cùng chung nhịp thở, cùng kể một câu chuyện. Cả nghệ sĩ và công chúng đều cảm nhận sâu sắc rằng điều đẹp đẽ nhất là được sống trong hòa bình và cống hiến hết mình cho đất nước: “Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay sum vầy chung Bắc-Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca. Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy!”.

Ca từ tuyệt đẹp của những bài ca yêu nước càng tô đậm thêm niềm hạnh phúc cho đám đông khi hòa giọng. Chính công chúng là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của các concert và giúp đêm diễn như chưa từng kết thúc.

Trong kỷ nguyên số, nghệ sĩ không chỉ là người trình diễn mà là người khơi nguồn cảm xúc và khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ với trái tim nóng bỏng, trong bối cảnh A50 - A80 đầy tự hào, đã biến việc thưởng thức nghệ thuật thành một hành vi văn hóa: Vừa tri ân vừa kiến tạo. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, trong âm vang của những giai điệu tự hào, Việt Nam sẽ bước vào năm mới rạng rỡ hơn, tự tin hơn và tràn đầy năng lượng sáng tạo.