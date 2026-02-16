HLV Kim Sang-sik và mùa xuân vàng 16/02/2026 14:00

(PLO)- Ngày đếnViệt Nam, HLV Kim Sang-sik chỉ mang theo một chiếc valy quần áo vì nỗi lo… bị cắt hợp đồng sớm.

Từ nhà cầm quân bị mất việc ở một câu lạc bộ Hàn Quốc, người đàn ông chưa từng huấn luyện đội tuyển quốc gia nào chỉ mang theo một chiếc valy vì lo phải về nước sớm - HLV Kim Sang-sik giờ đây là tâm điểm của bóng đá Việt Nam với ba chiếc cúp vàng và một chặng đường dài phía trước.

Người thắp lửa ở Rajamangala

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Sân bóng Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) trong một đêm cuối năm là nơi đội tuyển U-22 Việt Nam giành lại chiếc HCV SEA Games sau bốn năm chờ đợi.

Nơi ấy chứng kiến điểm giao nhau của áp lực, bản lĩnh và một con người đã chọn cách đi chậm giữa những làn gió ngược. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã đứng vững giữa chảo lửa bằng sự tỉnh táo, tính kỷ luật và khả năng giữ cho một tập thể không trôi đi ở thời khắc mong manh nhất.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là thời khắc của những cái ôm vỡ òa. Trên khán đài, màu cờ đỏ phủ kín; dưới sân cỏ, các cầu thủ Việt kiệt sức và hạnh phúc sau 120 phút cân não. Lúc Ban tổ chức trao huy chương cho 23 tuyển thủ, người ta thấy một nhân vật đứng lặng lẽ ở đường biên. HLV Kim Sang-sik hít một hơi thật sâu, như vừa bước qua cơn gió ngược mạnh nhất trong sự nghiệp cầm quân.

HLV Kim Sang-sik chiến thắng ngoạn mục ở SEA Games 33. Ảnh: CTV

Điều đáng để nhìn lại sau đêm Rajamangala không chỉ là màn lội ngược dòng với tỉ số 3-2 của Việt Nam trước đội chủ nhà Thái Lan, mà chính là con người đã đứng vững giữa áp lực để đưa đội bóng đi qua thời khắc mong manh nhất.

Kết thúc hiệp 1, U-22 Việt Nam bị dẫn trước hai bàn. Cổ động viên Thái Lan ăn mừng sớm, khán đài Việt thẫn thờ; ở một căn phòng tại Hàn Quốc, vợ HLV Kim Sang-sik tắt tivi. Sau này, ông kể lại bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Tôi không biết chiếc tivi đó còn nguyên vẹn hay không!”.

Thế nhưng, trong phòng thay đồ, không ai tắt cuộc chơi. HLV Kim Sang-sik không trách một cầu thủ nào, ông chỉ nói về niềm tin, nhắc các học trò trận đấu chưa kết thúc, người Thái đã ghi hai bàn, tại sao chúng ta không làm được trong hiệp 2? Đặc biệt, ông nói về nhiều cầu thủ đang chơi kỳ SEA Games cuối cùng, những người nếu buông tay lúc này sẽ nuối tiếc về sau.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: CTV

U-22 Việt Nam bước vào hiệp 2 với một tinh thần hoàn toàn khác, không vội vàng, không hoảng loạn. Những bàn thắng đã đến, một, hai rồi bàn thứ ba ở hiệp phụ. Rajamangala lặng đi, U-22 Việt Nam đã hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Con đường phía trước

HLV Kim Sang-sik là chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam hoàn tất cú hat trick danh hiệu lớn ở ba cấp độ trong một năm, mở ra kỳ vọng mới cho hành trình chinh phục sân chơi châu lục.

Truyền thông Hàn Quốc gọi cú ăn ba của HLV Kim Sang-sik là “một lịch sử mới”. Nếu nhìn sâu hơn, chuỗi thành công của ông Kim không xây trên con đường bằng phẳng. Nó bắt đầu từ sự nghi ngờ, ánh nhìn dè dặt khi ông Kim tiếp quản các đội tuyển quốc gia và cả áp lực kế thừa di sản của người tiền nhiệm đồng hương Park Hang-seo.

Ông thầy người Hàn Quốc trở thành người hùng mới của làng bóng Việt. Ảnh: CTV

Ông Kim thừa hiểu làm bóng đá ở Việt Nam không chỉ là câu chuyện chiến thuật. Đó còn là bài toán tâm lý phức tạp, nơi mỗi quyết định đều bị soi dưới lăng kính so sánh và kỳ vọng. Ông Park không để lại những công thức chiến thắng mà chỉ nhắc một điều nhẹ nhàng: Cầu thủ Việt Nam chơi bóng bằng cảm xúc rất mạnh. Muốn họ chiến đấu, phải hiểu rõ cảm xúc ấy trước khi nghĩ đến kỷ luật.

Những ngày đầu ở Hà Nội, ông Kim ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Ông đi xem V-League, trò chuyện với các đồng nghiệp nội, tìm hiểu thói quen sinh hoạt, tâm lý và nền tảng thể lực của cầu thủ. Sau khi vô địch SEA Games, ông không nói nhiều về vinh quang mà nói về tương lai. Theo ông, bóng đá Việt Nam không thể mãi hài lòng với Đông Nam Á. Đích đến phải là châu Á và xa hơn là World Cup.

Giữa những làn gió ngược, ông Kim chọn bước đi chậm rãi, thăng bằng và tồn tại bằng sự tỉnh táo. Người thầy Hàn Quốc đã vẽ nên một mùa xuân vàng cho bóng đá Việt Nam với ba ngôi vua Đông Nam Á theo một cách rất đặc biệt, là riêng, là thứ nhất!