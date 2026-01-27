Bí mật phía sau thành công của HLV Kim Sang-sik 27/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã thắng U-23 Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng giải U-23 châu Á với dấu ấn đậm nét của ê-kip trợ lý người Hàn Quốc đứng sau lưng HLV Kim Sang-sik, đặc biệt là cựu danh thủ Lee Woon-jae.

Trận tranh hạng ba giải U-23 châu Á 2026 kết thúc bằng một kịch bản nghẹt thở đến tận cú sút thứ 7 và chung cuộc, HLV Kim Sang-sik đã thắng đội bóng quê hương của ông nhờ tuyệt chiêu của trợ lý thủ môn từng chơi World Cup Lee Woon-jae.

Bật mí chiến thắng của U-23 Việt Nam trong loạt sút luân lưu cân não

Việt Nam và Hàn Quốc hòa 2-2 sau hiệp phụ, kéo nhau vào loạt luân lưu căng như dây đàn. Và chính ở khoảnh khắc mà nhiều đội bóng thường phó mặc cho may rủi, HLV Kim Sang-sik tung ra một nước cờ khiến cả người trong cuộc phải chú ý. Ông cho gọi trợ lý huấn luyện thủ môn Lee Woon-jae cùng thủ môn Cao Văn Bình ra đường biên, trực tiếp dặn dò thật kỹ lưỡng trước khi bước vào màn đấu súng.

Ông Kim hỏi thẳng: “Em có làm theo chỉ đạo của thầy Lee được không?”. Cao Văn Bình chỉ gật đầu. Mọi thứ diễn ra chóng vánh như một khẩu lệnh cho cả hệ thống chuẩn bị phía sau bước lên sân khấu với sự phân tích, dự đoán, truyền tín hiệu và ra quyết định trong vài giây.

Ông thầy người Hàn Quốc mang về nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong một năm qua. Ảnh: VFF.

Lee Woon-jae là cái tên có trọng lượng đặc biệt với bóng đá Hàn Quốc, một thủ môn lừng danh gắn với nhiều trận luân lưu định mệnh. Ông đã từng dự bốn kỳ World Cup và nổi tiếng ở những loạt sút cân não, từ cấp độ đội tuyển đến K-League, nơi ông sở hữu tỷ lệ thắng luân lưu được nhắc đến như con số khó tin 11/12 lần, tương đương 91,7%.

Với cầu thủ Việt Nam, chuyên gia Lee là một người thầy đúng nghĩa, được tôn trọng vì kinh nghiệm và sự lạnh lùng của một người có nhiều năm đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới.

Kịch bản luân lưu diễn ra đúng theo cách mà ê-kíp Hàn Quốc của U-23 Việt Nam đã chuẩn bị. Lee Woon-jae trước đó miệt mài mổ băng, nghiên cứu thói quen sút của các cầu thủ Hàn Quốc, rồi dùng tiếng Việt để chỉ “phải” hoặc “trái” ở thời điểm quyết định. Một cầu thủ trong sân đóng vai trò trung gian, truyền thông điệp ấy cho người gác đền Cao Văn Bình bằng ám hiệu tay đã thống nhất từ trước. Hệ thống của Lee gọn gàng, kín kẽ, nhanh và cực kỳ thực dụng.

Ê-kíp người Hàn Quốc và các cộng sự Việt Nam đã chung tay hỗ trợ rất nhiều cho ông Kim. Ảnh: CCT.

Nhờ vậy, Cao Văn Bình đã bay người đúng hướng ba lần trong sáu lượt sút đầu của Hàn Quốc. Dù không chạm được bóng vì lực sút quá mạnh và hiểm, khả năng đoán hướng của anh thay cho lời muốn nói không phải phản xạ ngẫu nhiên. Phía bên kia, thủ môn Hwang Jae-yoon của Hàn Quốc lại gây ngạc nhiên theo cách… khó tin, khi anh đổ người sang phải trong cả sáu cú sút, nhưng bóng nhiều lần đi ngược hướng. Chỉ riêng chi tiết này đủ nói lên sự khác biệt về chuẩn bị giữa hai bên.

Tinh thần chiến đấu đáng nể của các học trò HLV Kim Sang-sik

Cao trào bùng nổ khi loạt luân lưu kéo dài đến 6-6 dưới sức ép nặng nề cho cả hai đội. Và đúng thời điểm cần một khoảnh khắc mang tính định đoạt, Cao Văn Bình đã làm điều chính xác nhất khi đổ người chuẩn hướng và cản phá cú đá của Bae Hyeon-seo. Ngay sau đó, Thanh Nhàn kết thúc bằng cú sút đưa bóng bật vào lưới, đóng dấu chiến thắng 7-6 cho Việt Nam trong sự vỡ òa.

Đây là chiến thắng lịch sử của đội bóng trẻ Việt Nam lần đầu tiên qua mặt U-23 Hàn Quốc sau chuỗi dài lép vế gồm ba trận hòa và sáu thất bại. Chiến thắng càng gây tiếng vang khi Việt Nam trải qua một trận đấu bị bào mòn thể lực và tâm lý. Thậm chí, đội bóng còn chịu bất lợi lớn với chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc ở phút 41 hiệp hai. Mất anh, U-23 Việt Nam càng phải co cụm, chịu trận, rồi chờ khoảnh khắc ở loạt đấu súng.

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú sút thứ 7 của Bae Hyeon-seo. Ảnh: TAFC.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik nói đầy tự tin rằng dù chỉ còn 10 người, đội vẫn tin có thể trụ đến phút cuối nhờ tính kỷ luật, sự lì lợm và chuẩn bị kỹ cho mọi kịch bản. Từ các danh hiệu ở khu vực như vô địch Đông Nam Á, đăng quang U-23 Đông Nam Á và SEA Games, đến chiếc huy chương đồng châu lục, ông Kim đang có một giai đoạn vàng mà phía sau ông là nhóm trợ lý người Hàn Quốc tài năng.

Thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik tô đậm bởi dấu ấn của cả một ê-kíp người Hàn Quốc đi theo hướng chuyên nghiệp và cẩn trọng từng chi tiết. Và giá trị thực sự nằm ở cách ông và các cộng sự làm việc như một guồng máy nhuần nhuyễn.

Điểm nhấn ở trận gặp Hàn Quốc cho dấu ấn của tập thể trợ lý Hàn Quốc khi tư vấn cho ông Kim đưa ra quyết định táo bạo thay 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận bán kết gặp Trung Quốc, nhằm làm mới sức và thay đổi cách tiếp cận. Và trong khoảnh khắc sống còn, “ngòi nổ” lại đến từ chính chuyên môn của HLV thủ môn lão luyện Lee Woon-jae.

HLV thủ môn kỳ cựu Lee Woon-jae (thứ 2 từ trái sang) lặng thầm trong chiến công của tuyển U-23 Việt Nam ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Bên cạnh ông Kim còn có Lee Jung-soo, cựu tuyển thủ từng tạo dấu ấn tại World Cup 2010 trong vai trò một hậu vệ biết ghi bàn, góp phần gia cố cấu trúc phòng ngự và tinh thần thi đấu. Tính cả kinh nghiệm World Cup 2006 của HLV Kim Sang-sik, bộ ba người Hàn Quốc là nhóm cựu tuyển thủ sở hữu tổng cộng sáu lần dự World Cup, một tài sản tri thức cực lớn khi đem áp dụng vào các trận knock out căng thẳng cho U-23 Việt Nam.

Chiếc huy chương đồng là phần thưởng quý giá cho cách làm việc bài bản trong “bộ não” của đội tuyển trẻ Việt Nam, với người đứng đầu Kim Sang-sik bản lĩnh ra quyết định và ê-kíp phía sau đủ trình độ biến quyết định đó của ông thành lợi thế.