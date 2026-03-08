Thua đau Đài Loan, tuyển Việt Nam rơi vào thế khó 08/03/2026 13:01

(PLO)- Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển nữ Đài Loan ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của tuyển Việt Nam.

Trận thua bất ngờ Đài Loan đã khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp sau vòng bảng Asian Cup 2026 đồng thời tranh vé tham dự World Cup 2027.

Nhà cầm quân kỳ cựu Mai Đức Chung cho rằng toàn đội đã không thể hiện được phong độ tốt nhất. Theo ông, dù đối thủ có dấu hiệu giảm thể lực ở hiệp hai, đội tuyển Việt Nam vẫn không tận dụng được những cơ hội tạo ra.

“Chúng tôi chơi chưa tốt. Đội bạn cũng xuống sức nhiều ở hiệp hai, nhưng các cầu thủ lại không khai thác được lợi thế đó. Tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Đài Loan đã giành chiến thắng. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung thôi là phải trả giá”, ông Chung nói.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra những nguyên nhân gây khó cho các học trò. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung cũng phân tích rõ các nguyên nhân dẫn đến kết quả đáng tiếc. Ông cho rằng điều kiện thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đáng kể đến nền tảng thể lực của các cầu thủ. Bên cạnh đó, tâm lý thiếu ổn định trong một số thời điểm khiến các tình huống xử lý bóng trở nên vội vàng, dẫn tới những pha chuyền sai địa chỉ và khả năng phối hợp chưa đạt yêu cầu.

Cần biết ở hiệp hai, các cô gái Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn và tạo ra thêm cơ hội trước khung thành đối phương. Tuy vậy, sự thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng khiến các đợt tấn công không mang lại hiệu quả. Theo HLV Mai Đức Chung, nhiều cầu thủ trụ cột như Thanh Nhã, Vạn Sự hay Dương Thị Vân bị ảnh hưởng bởi cái nóng nên thể lực suy giảm rõ rệt, khiến khả năng duy trì nhịp độ trận đấu gặp nhiều khó khăn.

Các cô gái Việt Nam phải chờ đến lượt cuối chạm trán Nhật Bản mới biết có vào tứ kết Asian Cup hay không. Ảnh: TAFC.

Nói về cơ hội đi tiếp, vị chiến lược gia 76 tuổi cho biết tình hình hiện tại vẫn rất khó dự đoán vì còn phụ thuộc vào nhiều kết quả khác. Ông khẳng định toàn đội sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu thay vì trông chờ vào các yếu tố bên ngoài.

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 10-3, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh là Nhật Bản. Trong trận đấu thứ hai, đội bóng xứ hoa anh đào đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi vùi dập Ấn Độ với tỷ số 11-0, qua đó cho thấy thử thách cực lớn đang chờ thầy trò HLV Mai Đức Chung phía trước.