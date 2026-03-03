Tuyển Việt Nam không khó thắng Ấn Độ 03/03/2026 11:38

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc chạm trán Ấn Độ ở trận ra quân giải châu lục ngày 4-3 tranh vé World Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam mấy ngày qua ở Úc luôn duy trì không khí tập trung cao độ và đầy khí thế. Ban huấn luyện giữ nguyên khung giờ tập lúc 18 giờ ở trận mở màn gặp Ấn Độ giúp các cầu thủ làm quen với thời điểm thi đấu chính thức, đảm bảo trạng thái thể lực và cảm giác bóng đạt mức tối ưu khi bước vào trận đấu quan trọng.

HLV Mai Đức Chung trong các buổi tập đã trực tiếp trao đổi với từng cầu thủ về tình hình sức khỏe, đồng thời nhắc nhở toàn đội giữ sự tự tin và tỉnh táo. Tin vui là không có ca chấn thương đáng lo ngại nào xuất hiện. Việc duy trì lực lượng đầy đủ ở thời điểm sát giờ thi đấu được xem là lợi thế lớn với các cô gái Việt Nam, khi lịch trình vòng bảng diễn ra với mật độ khá dày.

Tiền vệ Bích Thùy cho biết cô đang đạt thể trạng tốt nhất trong lần thứ ba tham dự đấu trường châu Á. Sau quãng thời gian từng gặp vấn đề nhẹ về chấn thương, cầu thủ này đã nỗ lực hồi phục để có thể ra sân với phong độ cao nhất. Sự sẵn sàng của các trụ cột giúp đội hình tuyển Việt Nam có thêm phương án chiến thuật linh hoạt, đồng thời củng cố niềm tin cho toàn đội trước giờ bóng lăn.

Các cô gái Việt Nam tích cực rèn luyện cho mục tiêu thắng trận ra quân. Ảnh: VFF.

Ban huấn luyện tiến hành họp chuyên môn, phân tích băng hình các trận đấu của Ấn Độ và rà soát lại những điểm cần điều chỉnh. HLV Mai Đức Chung đánh giá Nhật Bản là thử thách lớn nhất tại bảng đấu, trong khi các cuộc đối đầu với Ấn Độ và Đài Loan mang tính chất quyết định ở bảng C cho mục tiêu giành vé đi tiếp.

Xét về lịch sử đối đầu, tuyển nữ Việt Nam đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Ấn Độ. Hai đội không gặp nhau quá nhiều, nhưng mỗi lần chạm trán, đại diện Đông Nam Á thường thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật và tổ chức lối chơi. Ở vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra năm 2021, Việt Nam từng thắng Ấn Độ 3-0 trong trận đấu kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trước đó, tại các vòng loại năm 2010 và 2014, đội bóng áo đỏ cũng giành chiến thắng với cách biệt an toàn.

Thống kê các lần gặp gỡ chính thức cho thấy Việt Nam thắng phần lớn số trận, ghi nhiều bàn và hiếm khi để thủng lưới. Dù Ấn Độ có những bước tiến nhất định trong thời gian gần đây, khoảng cách trình độ giữa hai đội vẫn khá rõ ràng. Trên bản đồ bóng đá nữ châu Á, Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm sáu đội mạnh nhất, từng giành vé dự World Cup 2023, trong khi Ấn Độ thường xếp ở nhóm trung bình.

Tuyển nữ Ấn Độ chưa phải đối thủ xứng tầm của Việt Nam. Ảnh: TAFS.

Dẫu vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng. Ông hiểu rằng ở một giải đấu lớn, mọi sai sót đều có thể phải trả giá. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và thể lực, cùng tinh thần đoàn kết, đang là nền tảng để tuyển nữ Việt Nam hướng đến một khởi đầu thuận lợi.

Nếu chơi đúng phong độ, thầy trò HLV Mai Đức Chung có đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng trong ngày ra quân, qua đó tạo đà cho hành trình chinh phục chiếc vé đi tiếp.