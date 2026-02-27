Tuyển nữ Việt Nam chờ gây địa chấn ở Asian Cup 2026 27/02/2026 06:39

(PLO)- Sau hành trình vòng loại đầy thuyết phục, đội tuyển nữ Việt Nam đang khao khát chinh phục vòng chung kết châu Á 2026 diễn ra tại Úc để săn vé chơi World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Với khát vọng tạo nên bước ngoặt mới, đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại ở Úc. Việc đứng đầu bảng E vòng loại mang lại sức mạnh tinh thần lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho bóng đá nữ Việt Nam đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại sân chơi châu lục.

Lần thứ 10 chơi vòng chung kết châu Á

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, nữ Việt Nam đứng thứ 36 thế giới. Đây là lần thứ 10 liên tiếp đội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup, con số thay cho lời muốn nói về sự ổn định suốt nhiều năm qua. Dù vậy, thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam ở đấu trường này mới dừng lại ở vòng loại trực tiếp.

Tại giải năm 2022, các cô gái Việt Nam cũng dừng bước ở vòng loại, nhưng chính giải đấu ấy lại mở ra cánh cửa lịch sử khi đội giành quyền dự World Cup nữ 2023.

AFC đánh giá cao bóng đá nữ Việt Nam với lần thứ 10 góp mặt ở cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: TAFC.

Ở vòng chung kết năm nay, bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản. Theo lịch thi đấu, Việt Nam lần lượt là gặp Ấn Độ ngày 4-3, chạm trán Đài Loan ngày 7-3 trước khi đối đầu Nhật Bản vào ngày 10-3. Theo đánh giá của AFC, đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đặc biệt với sự hiện diện của Nhật Bản, một trong những cường quốc hàng đầu châu Á và từng vô địch thế giới.

HLV Mai Đức Chung thẳng thắn nhìn nhận bảng C là thử thách lớn, nhưng ông khẳng định tuyển nữ Việt Nam không bước vào giải với tâm thế ngại ngùng. Theo nhà cầm quân 76 tuổi, Ấn Độ và Đài Loan đều có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây, đòi hỏi đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng từng trận. Ông cho rằng mục tiêu quan trọng nhất là giành điểm trước hai đối thủ này để tạo lợi thế trước khi so tài với Nhật Bản.

Với nhà cầm quân lão luyện Mai Đức Chung, việc chạm trán một đội bóng đẳng cấp như Nhật Bản là cơ hội để các học trò kiểm chứng bản lĩnh và tích lũy thêm kinh nghiệm.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng vào các học trò. Ảnh: CCT.

Còn nhớ sau World Cup 2023, ông Chung từng xin rút lui, nhưng rồi ông tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển. Ông xác định Asian Cup 2026 là bước đệm quan trọng cho mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2027. Theo ông, muốn mơ xa thì trước hết phải thi đấu tốt ở giải châu Á, tích lũy điểm số và duy trì thứ hạng ổn định.

Mục tiêu lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam

Nhìn lại hành trình đã qua, các cô gái Việt Nam từng nhiều lần góp mặt tại Asian Cup kể từ lần đầu tham dự năm 1999, nhưng chưa thể tiến sâu như kỳ vọng. Đội chỉ hai lần vượt qua vòng bảng, vào năm 2014 và kỳ gần nhất tại Ấn Độ. Năm 2014, vị trí thứ 6 đã khiến Việt Nam lỡ hẹn với World Cup. 8 năm sau, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới hiện thực hóa giấc mơ toàn cầu bằng việc giành suất dự World Cup nữ 2023 thông qua vòng play off đầy cảm xúc.

Chiến tích ấy càng đáng nhớ khi đội từng đối mặt nguy cơ rút lui do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Phần lớn cầu thủ mắc bệnh, kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn, nhưng tinh thần kiên cường đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Bóng đá nữ Việt Nam thường xuyên cọ xát với các đối thủ lớn. Ảnh: CCT.

Lần đầu góp mặt ở World Cup, tuyển nữ Việt Nam không thể giành điểm khi chạm trán các đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trải nghiệm ở sân chơi lớn nhất hành tinh được xem là vốn quý để đội hướng đến những mục tiêu lâu dài.

Tinh thần quyết tâm của đội được thể hiện rõ trong giai đoạn chuẩn bị. Ngay từ những ngày đầu năm, các cầu thủ đã chấp nhận rút ngắn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để hội quân sớm. HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội tập trung trở lại ngay ngày mùng 2 Tết. Ông thừa nhận kỳ nghỉ dài có thể ảnh hưởng đến thể lực, vì vậy việc hội quân sớm là cần thiết để duy trì nền tảng sung mãn trước giải đấu.

Trước đó, thầy trò ông Chung có chuyến tập huấn tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây là đợt chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện thể lực, nâng cao sức bền và thử nghiệm chiến thuật. Ban huấn luyện rà soát đội hình, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, sự kết hợp giữa lớp cầu thủ dày dạn và thế hệ kế cận tạo nên chiều sâu cần thiết cho hành trình dài phía trước.

Huỳnh Như và đồng đội tự tin trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2026. Ảnh: VFF.

Việc giành huy chương bạc tại SEA Games 2025 cũng cho thấy bóng đá nữ Việt Nam vẫn duy trì vị thế trong khu vực. Dù chưa thể bước lên ngôi cao nhất, màn trình diễn ổn định giúp đội củng cố niềm tin trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung cùng tinh thần đoàn kết đã được kiểm chứng, đội tuyển nữ Việt Nam đang sẵn sàng viết tiếp hành trình lịch sử của mình, với khát vọng vươn tầm châu lục đang cháy bỏng.