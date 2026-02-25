Vĩnh biệt “bố Vinh” 25/02/2026 11:48

(PLO)- Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận tin buồn khi cựu cầu thủ, HLV Nguyễn Văn Vinh mà giới cầu thủ hay gọi thân thương là “bố Vinh”, người từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB HA Gia Lai, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 25-2, hưởng thọ 84 tuổi.

Sự ra đi của “bố Vinh” để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những ai từng chứng kiến giai đoạn rực rỡ của đội bóng phố núi đầu những năm 2000.

Sinh năm 1942, ông Nguyễn Văn Vinh trưởng thành từ môi trường bóng đá quân đội và từng khoác áo Thể Công khi còn thi đấu đỉnh cao. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ tư duy chiến thuật sắc sảo cùng phong cách làm việc kỷ luật.

Trong sự nghiệp cầm quân, ông Vinh dẫn dắt nhiều đội bóng trên khắp cả nước như Thể Công, CLB Công an TP.HCM, Đà Nẵng và đặc biệt là HA Gia Lai. Ông cũng từng tham gia ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam với vai trò trợ lý, đóng góp vào công tác chuyên môn ở cấp độ quốc gia.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh gắn liền với những ngôi vô địch của HA Gia Lai. Ảnh: BDM.

Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của ông gắn liền với HA Gia Lai. Đầu những năm 2000, khi bầu Đoàn Nguyên Đức bắt đầu nuôi tham vọng đưa đội bóng phố núi vươn tầm, ông Nguyễn Văn Vinh được mời về làm Giám đốc kỹ thuật.

Tại đây, ông được xem là “quân sư” thầm lặng, người hoạch định chiến lược phát triển lực lượng và xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc. Ông phối hợp chặt chẽ với HLV Kiatisak và các cộng sự để từng bước đưa HA Gia Lai từ đội bóng mới thăng hạng trở thành thế lực của V-League. Thành quả đến nhanh chóng khi HA Gia Lai giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp, đoạt Siêu cúp và đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á tại Indonesia.

Những thành công ấy đặt nền móng cho thời kỳ huy hoàng của bóng đá Gia Lai. Bên cạnh thành tích ở đội một, “bố Vinh” còn tham gia tư vấn chiến lược cho Học viện HA Gia Lai Arsenal JMG trong giai đoạn đầu hình thành, góp phần định hướng công tác đào tạo trẻ lâu dài. Ông nghỉ hưu năm 2009 do vấn đề sức khỏe, khép lại hơn nửa thế kỷ gắn bó với trái bóng tròn.

Ông Vinh khi đón Kiatisak gia nhập đội bóng của bầu Đức. Ảnh: MBD.

Trang thông tin của cổ động viên HA Gia Lai xúc động gọi ông bằng những biệt danh thân thương như “Bố Vinh Gia Lai”, nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ông đối với CLB và bóng đá Việt Nam. Linh cữu ông được quàn tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.HCM) từ tối 25-2 và sẽ an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Sala Garden (Đồng Nai) vào ngày 27-2.

HLV Kiatisak, người từng sát cánh cùng ông trong giai đoạn đỉnh cao của HA Gia Lai, đã gửi lời tiễn biệt đầy xúc động. Zico Thái bày tỏ lòng biết ơn vì những lời khuyên, sự dìu dắt và tình cảm mà Nguyễn Văn Vinh dành cho mình từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam. Với nhiều thế hệ cầu thủ và HLV, “bố Vinh” không chỉ là một nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm, mà còn là người truyền cảm hứng và động lực bền bỉ cho bóng đá nước nhà.