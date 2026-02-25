Năm mới bận rộn và nhiều thách thức cho HLV Kim Sang-sik 25/02/2026 06:39

(PLO)- Bóng đá Việt Nam bước vào năm 2026 với một lịch trình dày đặc và những mục tiêu lớn cho cả hiện tại lẫn tương lai, buộc HLV Kim Sang-sik phải dốc hết sức mình.

Ở trung tâm của guồng quay bóng đá Việt Nam trong năm mới là HLV Kim Sang-sik, người đang cùng lúc đảm nhiệm trách nhiệm với đội tuyển quốc gia và U-23. Suốt 12 tháng của năm Bính Ngọ, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải giải bài toán thành tích trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng lực lượng cho Asian Cup 2027 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030.

Hy vọng "mã đáo thành công" cho HLV Kim Sang-sik

Giữa tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân đá giao hữu với Bangladesh trước khi bước vào trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 tiếp đội khách Malaysia. Đây là thời điểm quyết định bởi cục diện bảng đấu vẫn tiềm ẩn biến số, nhất là khi Malaysia đang vướng những vấn đề pháp lý liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Dẫu có khả năng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét các án phạt cho Malaysia, ban huấn luyện Việt Nam xác định tiếp cận mọi thứ theo hướng chuyên môn thuần túy, tập trung tối đa cho màn thể hiện trên sân.

Vào tháng 7, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Điểm đặc biệt là giải năm nay được tổ chức vào mùa hè thay vì cuối năm như thông lệ. Việc thay đổi thời điểm thi đấu khiến quá trình chuẩn bị phải điều chỉnh tương ứng, từ kế hoạch tập huấn đến phân bổ thể lực cầu thủ.

Nguyễn Xuân Son và đồng đội bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á vào mùa hè 2026. Ảnh: CCT.

Mục tiêu vô địch Đông Nam Á được đặt ra rõ ràng cho tuyển Việt Nam, bởi đây là giải đấu mang ý nghĩa khẳng định vị thế khu vực ngay sau World Cup 2026. Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh đã khác trước. Indonesia và Malaysia đẩy mạnh chính sách nhập tịch cầu thủ gốc châu Âu, trong khi Thái Lan tiếp tục duy trì nền tảng đào tạo trẻ bài bản.

Để giữ ngôi vương, ông thầy người Hàn Quốc buộc phải gia tăng chiều sâu đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công, những khu vực quyết định tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận.

Áp lực cho ông Kim chưa dừng lại. Tháng 9 chứng kiến tình huống chồng chéo hiếm gặp khi U-23 Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10, còn đội tuyển quốc gia cũng có đợt hội quân theo lịch FIFA Days từ ngày 21-9 đến 6-10.

Các chiến binh đỏ mang nhiều trọng trách nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam. Ảnh: CCT.

Cần biết hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và VFF quy định ông chịu trách nhiệm chuyên môn cho cả hai đội. Theo nguyên tắc ưu tiên các giải đấu chính thức, nhiều khả năng ông Kim sẽ trực tiếp dẫn dắt U-23 cho giải đấu lớn ASIAD, còn đội tuyển quốc gia sẽ giao cho một HLV tạm quyền trong giai đoạn giao hữu nhưng có tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Những mục tiêu chiến lược của bóng đá Việt Nam

Tháng 12-2026, đội tuyển quốc gia dự kiến hội quân dài ngày để hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2027, tổ chức vào tháng 1 năm sau. Khả năng cao là AFC có quyết định liên quan đến Malaysia, khiến cục diện bảng đấu có thể thay đổi, nhưng điều đó không làm giảm yêu cầu về sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu, đồng thời khẳng định vị thế tại châu lục.

Ở cấp độ trẻ, vòng chung kết U-23 châu Á 2026 khép lại hồi tháng 1 đã mang về chiếc huy chương đồng danh giá cho lứa cầu thủ trẻ. Lực lượng này đang hình thành bộ khung kế cận đội tuyển quốc gia và sự trưởng thành của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng dài hạn của bóng đá Việt Nam nhiều năm nữa.

Năm con Ngựa mang đến nhiều cơ hội và thử thách cho thầy trò ông Kim. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, VFF quyết định cử đội U-21 tham dự ASIAD thay vì lứa U-23. Đây là bước đi chiến lược nhằm tạo hành lang chuyển tiếp giữa bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia. Việc thi đấu trong môi trường đa dạng đối thủ giúp các cầu thủ U-21 tích lũy kinh nghiệm, đồng thời bổ sung nguồn nhân sự cho U-23 và đội tuyển nam trong tương lai gần.

Nhìn tổng thể, năm 2026 là giai đoạn có nhiều thử thách cho HLV Kim Sang-sik. Ông thầy người Hàn Quốc có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vô địch Đông Nam Á, duy trì sức cạnh tranh ở vòng loại Asian Cup, đồng thời xây dựng nền móng cho giấc mơ World Cup 2030. Bài toán có những phương trình chiến thuật, nhân sự, phân bổ nguồn lực và định hình triết lý xuyên suốt từ lứa U-21, U-23 đến đội tuyển quốc gia.

Sau nhiều thành công ở năm 2025, các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik vào năm mới 2026 rất bận rộn với những giải đấu quốc tế lớn. Sự thành bại của thầy Kim ở năm con Ngựa sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến quỹ đạo phát triển của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm tiếp theo.