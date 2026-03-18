Điều tra: Thâm nhập thị trường 'xe ngân' - Kỳ 1: Tôi đi mua 'xe ngân' hạng sang, giá 270 triệu

(PLO)- Trong vai người có nhu cầu, PV tiếp cận một người rao bán nhiều “xe ngân” ở TP.HCM, được chào chiếc Peugeot 2008 hơn 1 tỉ đồng chỉ với giá 270 triệu kèm lời hứa “bao giấy, bao đăng kiểm”.

Để tìm hiểu thực hư việc mua bán “xe ngân”, PV tham gia các nhóm “Hội mua bán xe Lào - ngân”, “Hội mua bán xe ngân - Lào toàn quốc…” trên Facebook. Trong vô số bài rao, một nickname “Thái tử” kèm số điện thoại 0778… gây chú ý khi liên tục đăng bán nhiều dòng xe đời cao, giá rẻ sâu với cam kết “uy tín, bao đường”.

Ngày 3-11-2025, PV gọi vào số điện thoại trên và được kết nối với tài khoản Zalo mang tên “Thái tử” tên thật là Đào Quang Cường (37 tuổi, ngụ TP.HCM). Ngay khi biết người gọi “đang kiếm xe đi Tết, ít tiền nhưng muốn xe đời mới”, Cường liền gửi loạt hình ảnh kèm lời giới thiệu:

“Xe ngân em còn vài con: Peugeot, Chevrolet, City… Xe chất mà rẻ. Con Peugeot 2008 màu đen này đi là khỏi chê, em đang chạy hằng ngày luôn”.

Giá Cường đưa ra cho chiếc Peugeot 2008 là 270 triệu đồng, trong khi dòng xe khi mua mới hơn 1 tỉ đồng.

Khi PV gặng hỏi thêm về giấy tờ, sang tên, đăng kiểm…, đầu dây bên kia lập tức dè dặt:

“Mấy cái giấy tờ nhạy cảm không nói trên điện thoại được. Mua của em thì em hỗ trợ hết”.

Ở mọi câu hỏi chạm đến “mánh xe ngân”, Cường đều né hoặc đổi chủ đề sang “chất lượng xe” hoặc chốt lại “gặp trực tiếp nói cho chắc”. Do “đang đi công việc xa” - Cường hẹn sẽ gọi lại khi về tới nhà.

Trưa 8-11, Cường gọi điện thoại nói: “Em mới vô được mấy con ngon này. Xe full chủ, chủ đứng ký bán, có sổ hộ khẩu đầy đủ theo xe. Mua của em là em hỗ trợ hết. Để em gửi định vị, anh chạy qua”.

Chiều cùng ngày, PV đến địa chỉ Cường cung cấp, tại một con hẻm ở phường Dĩ An (khu vực giáp ranh Bình Dương - TP.HCM). Từ trong sân, Cường nhanh nhẹn bước ra, đưa thẳng tới chiếc Peugeot 2008 màu đen đậu sát hiên nhà.

“Xe này mới có một năm mấy à. Xe 2021, lăn bánh đầu 2023, nay mới 2025. Ghế zin, đồ zin hết, anh coi đi” - Cường vừa nói vừa mở cửa, nổ máy, bật màn hình, cho xem nội thất.

Chúng tôi hỏi xe có đăng ký không, Cường đáp:

“Có chứ. Xe này đang thế chấp ngân hàng. Cà vẹt gốc thì ngân hàng giữ, chỉ có cà vẹt phôtô đóng dấu ngân hàng với cái giấy cho chạy đường thôi”.

Vừa nói Cường vừa lấy trong tập hồ sơ một bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký xe, mặt sau có đóng dấu ngân hàng và một tờ “xác nhận cho phép lưu thông” ghi thời hạn sáu tháng.

PV hỏi: “Lỡ đến lúc đó giấy ngân hàng hết hạn thì sao?” thì Cường hạ giọng: “Trong hội có người làm hết. Ba cái này nhạy cảm, tới giờ là anh alô em hoặc em đưa số người ta cho, người ta tới tận nơi làm cho anh”.

Trong suốt cuộc nói chuyện, Cường luôn nhấn mạnh cụm từ “full chủ” - hiểu nôm na là “đủ dấu vết của chủ gốc” bao gồm: Hộ khẩu phôtô, CMND, giấy mua bán viết tay giữa chủ gốc với một người trung gian tên Mãi.

Khi PV hỏi: “Rồi giờ bán lại thì giấy tờ sao, vẫn gặp chủ gốc chứ?”, Cường gạt đi: “Thì vẫn là em thôi. Chỉ biết mình em thôi. Giờ trên hội anh biết ai mà đòi gặp. Mà điện thoại bây giờ người ta nghe được hết, lỡ có chuyện gì là lòi ra nên mấy cái giấy tờ đó để tụi em lo”.

Cường mở điện thoại, khoe ảnh giấy mua bán giữa mình và một người tên Mãi:

“Ông này ghi giấy bán cho em, có sổ hộ khẩu ở đây luôn, anh đừng có sợ. Nhưng mấy cái giấy này tụi em giữ, anh chỉ cần phôtô thôi. Em làm giấy khác cho anh: Giấy thuê, giấy bao tranh chấp”.

PV hỏi tiếp: “Bao tranh chấp thì lỡ công an bắt có ảnh hưởng gì không?” thì Cường cười:

“Công an làm sao dính tới mấy xe này. Công an là chuyện khác, xe mình đi đăng kiểm đầy đủ, có giấy ngân hàng, giấy phôtô… là người ta cho đi. 1.000 chiếc xe ngoài đường thì hết 900 mấy chiếc như vầy rồi đó”.

Theo lời Cường, mọi vấn đề từ gia hạn giấy ngân hàng, đăng kiểm, thẻ thu phí không dừng VETC… đều có “dịch vụ lo trọn gói” trong các nhóm kín:

“Hết hạn giấy ngân hàng thì alô, có người làm. Mỗi lần tầm 1-1,2 triệu, sáu tháng hay một năm thì cũng… kệ, ba cái đó lăn tăn chi, quan tâm giá xe thôi. Đăng kiểm cũng vậy, anh chỉ cần đưa xe tới, có người đem đi làm”.

Sau khi xem xe, PV tỏ vẻ ưng ý chiếc Peugeot 2008 với giá 270 triệu đồng mà Cường đưa ra. Chúng tôi xin quay clip kỹ hơn chiếc xe để gửi về cho gia đình thẩm định thì Cường đồng ý ngay, Cường còn gợi ý thêm:

“Anh nói với gia đình, xe này em mua 245 triệu, giờ để anh 260, bữa nói rồi. Anh muốn rẻ thì lấy con Chevrolet Captiva 2018 giá 169 triệu, cũng “xe ngân”, cũng “full chủ”, đăng kiểm ngon”.

Đồng thời, Cường lấy CCCD của mình ra và viết một giấy bán xe. Trong giấy viết tay này, Cường cam kết: “Việc mua bán xe Peugeot 2008 biển số 68A-210xx là hợp pháp, nếu có tranh chấp tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Sau khi chụp lại giấy viết tay “gửi về cho gia đình để yên tâm chuyển tiền”, PV tỏ ra lưỡng lự thì Cường liên tục thúc: “Đi rút tiền mặt đi, ngân hàng còn làm việc. Không lấy là em giao cho người khác đó, mấy chục năm bán xe, xe ngon là đi nhanh lắm”.

Lúc này PV xin phép “về tính lại” thì Cường bất ngờ đổi ngay thái độ. Cường đề nghị kiểm tra điện thoại với lý do “trên hội nhiều thằng quay lén, gài hàng”:

“Anh cho em coi máy cái, xóa giúp em mấy cái hình quay trong nhà. Em làm ăn tại nhà, lỡ đưa lên mạng là phiền lắm”.

Trong vài phút căng thẳng, Cường lật xem từng mục trong thư viện, yêu cầu xóa tất cả hình ảnh, clip liên quan đến chiếc Peugeot 2008 và xung quanh căn nhà. Chỉ đến khi chắc chắn “không còn gì” mới cho PV rời đi.

Vài ngày sau, trở lại nhóm kín “Hội mua bán xe ngân - Lào toàn quốc - nơi hội tụ anh em bán xe uy tín số 1”, PV bắt gặp lại chính hình ảnh chiếc Peugeot 2008 màu đen từng xem ở Dĩ An. Lần này kèm dòng trạng thái của “Thái tử”:

“Bể cọc, hạ giá 255 triệu cho anh em chơi tiếp nhé. 0778… xem xe Bình Dương”.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe tiền tỉ đang thế chấp ngân hàng liên tục được rao bán, giảm giá, chuyển tay, trong khi người mua cuối cùng nhiều khả năng chỉ cầm trên tay giấy phôtô, giấy thuê xe 10-20 năm và những lời hứa “bao tranh chấp”.

Câu chuyện “đi mua xe ngân” ở TP.HCM cho thấy những mảnh ghép đầu tiên của một thị trường đầy rủi ro khi xe đang là tài sản bảo đảm của ngân hàng nhưng bị mang đi cầm cố, sang tay qua nhiều lớp trung gian; giấy tờ gốc bị che giấu; mọi giao dịch được “hợp thức hóa” bằng giấy thuê xe, giấy cam kết viết tay và cả một “hệ sinh thái dịch vụ” phía sau.

Trong bức tranh rộng hơn, không chỉ có một mình Cường. Hàng loạt nhóm kín, đầu mối môi giới “xe ngân” trên mạng xã hội đang công khai rao bán xe từ Bắc tới Nam, kèm theo những “bí kíp” lách luật, đối phó với ngân hàng, đăng kiểm, lực lượng chức năng...