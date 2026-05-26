Điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - Kỳ 2: Tạo 'ma trận' vây du khách

(PLO)- Nhóm người đánh giày có tổ chức hoạt động tại trung tâm TP.HCM thường xuyên chèo kéo, gây khó chịu và lo sợ cho du khách.

Theo ghi nhận, nhóm đánh giày chuyên moi tiền của du khách khoảng 20 người thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm như cổng Tây chợ Bến Thành, khu vực Saigon Square, đường Thái Văn Lung… để hành nghề.

Khoảng 10 giờ ngày 12-3, nam du khách đi cùng người thân trên đường Lê Lợi, khi đến khu vực giao lộ với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị Hà Đình Thành (36 tuổi, quê Thanh Hóa) dùng tay giữ chân khách. Người này chưa kịp phản ứng thì Thành tháo dép, miệng liên tục nói về giá cả và đôi giày của du khách có vấn đề, cần được sửa, dán lại.

Tuy nhiên, du khách liên tục xua tay, tỏ dấu không đồng ý. Thành thì cố gắng giữ chân khiến du khách suýt ngã và chật vật lắm, vị du khách mới thoát ra được.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ nhóm người đánh giày chèo kéo, ép du khách sử dụng dịch vụ dù họ không muốn. Nhiều ngày theo dõi ở khu vực, PV phát hiện ở khu vực ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi nghĩa có khoảng hơn 10 người trong đó chừng 7 người đàn ông làm nghề đánh giày và số còn lại là các phụ nữ bán vape (thuốc lá điện tử). Họ như “độc chiếm” luôn khu vực vỉa hè, thường xuyên tiếp cận chèo kéo du khách. Họ "độc chiếm" vỉa hè, khi rảnh rỗi thì tổ chức đánh bạc, uống bia ngay trước cửa hàng FPT.

Nhóm này phân chia khu vực, phân công người cảnh giới, người tiếp cận du khách. Khi phát hiện khách nước ngoài, họ nhanh chóng ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt áp sát.

Trước cửa hàng FPT, nhóm thanh niên tụ tập, trên tay xách theo bộ đồ nghề gồm cọ, dung dịch nước rửa chén, xi và cả keo dán sắt 502. Khi có du khách đi ngang, một người lập tức tiếp cận mời chào, trong khi người khác chuẩn bị sẵn dụng cụ để can thiệp vào giày.

Nhiều lần, PV ghi nhận, nhóm này không chờ sự đồng ý mà chủ động cúi xuống chà, dán keo 502 vào giày, dép của khách… tạo tình huống “sự đã rồi” buộc khách phải dừng lại để họ tháo giày dép, đánh, chùi, dán đế và sau đó là đòi tiền công, tiền “boa”. Trong lúc hành nghề, một số người khác đứng xung quanh làm nhiệm vụ hỗ trợ, che chắn, thậm chí cản trở lối đi khiến du khách khó rời khỏi. Một số khác thì làm nhiệm vụ cảnh giới, nhằm phát hiện lực lượng chức năng.

Khoảng 10 giờ 52 phút ngày 17-3, Hùng tiếp cận một nữ du khách và cúi khom người chặn lối rồi liên tục dùng cọ chà xát trên đôi giày. Mặc cho nữ du khách liên tục từ chối và loạng choạng do vướng chân, người đàn ông vẫn tích cực đeo bám. Khi gặp phải sự phản ứng gay gắt thì Hùng mới dừng lại.

Khoảng 11 giờ 17 phút ngày 20-3, người tên Hùng tiếp cận đôi nam nữ du khách đi trên vỉa hè. Dù đôi dép tông của khách cũ kỹ nhưng người này vẫn tiếp cận, giữ chặt và dùng bàn chải liên tục cọ rửa nhằm giữ chân du khách để kiếm chác dù khách liên tục xua tay phản đối. Phải đến khi cô gái đi cùng kéo mạnh tay thì nam du khách mới có thể giằng chân ra để tiếp tục di chuyển.

Nhiều ngày, dù trời vào tiết trưa nắng gắt và oi bức nhưng những người đàn ông đánh giày vẫn túm tụm “hành nghề” ngay khu vực gần Saigon Square và trước cửa hàng FPT. Theo quan sát, khu vực này có các bảo vệ cửa hàng, một an ninh cơ sở và lực lượng thanh niên xung phong. Tuy nhiên, việc chèo kéo, ép du khách phải dừng lại để đánh giày vẫn diễn ra công khai.

Lúc 13 giờ 59 ngày 19-3, hai du khách bị Nguyễn Văn Nhất (37 tuổi, quê Thanh Hóa), Hùng và một người khác trong nhóm tiếp cận. Do bất đồng ngôn ngữ, một du khách cười và dùng điện thoại dịch tiếng để dễ trao đổi do tưởng nhầm những người đánh giày vui tính, hiếu khách.

Tuy nhiên, nụ cười của hai du khách này vụt tắt khi nhóm đánh giày xúm lại đòi tiền. Lúc này du khách tỏ ra bực tức, cau mày và liên tục phản ứng bằng cách vung, xua tay rõ thái độ không đồng ý. Lúc này, xung quanh hai du khách là sáu người đàn ông đánh giày đã nhẵn mặt ở khu vực.

Một du khách có vẻ không đủ tiền nên chạy tới hỏi thăm nhân viên tại một quán cà phê để đổi. Sau đó, người này quay lại, ra hiệu với những người đánh giày và tỏ ý sẽ trả lại lót giày bên trong. Lúc này, những người đánh giày mới chịu nhận tiền để du khách rời đi.

Sau đó chừng 10 phút, Nhất và Hà Đình Thành chèo kéo được một du khách. Sau khi đánh giày xong, du khách có vẻ ngạc nhiên về số tiền phải trả nên xảy ra tranh cãi. Các đối tượng dùng điện thoại bấm số tiền "khủng" để tranh cãi với khách. Khi lấy được tiền, các đối tượng thản nhiên chia chác rồi cười đắc ý.

Quay lại khu vực phường Bến Thành vào ngày 20-3, PV phát hiện tại trước vỉa hè đoạn gần Saigon Square và cửa hàng FPT có khoảng 10 người đánh giày, đó là chưa kể những người phụ nữ bán kính, bán thuốc lá, vape… tụ tập.

Nhóm người này liên tục tiếp cận các khách du lịch nước ngoài để mời chào đánh giày, bán hàng…

11 giờ 29 phút, một du khách bị nhóm đánh giày tiếp cận, ép đánh giày. Đánh xong, chúng tôi ghi nhận du khách đưa một tờ 100.000 đồng và cãi nhau kịch liệt, tuy nhiên, nam thanh niên tên Tĩnh không đồng ý, không chịu nhận tiền. Tĩnh liên tục đưa ra năm ngón tay (đòi 500.000 đồng). Du khách tỏ vẻ tức giận, bỏ đi thì Tĩnh đi theo, lúc này du khách tiếp tục đưa ra tờ 100 ngàn đồng, tĩnh nhận tiền và tỏ vẻ bực tức.

11 giờ 34 phút, hai nữ du khách người Châu Á bị Tĩnh và Hùng tiếp cận, mồi chài rồi đánh chùi giày, dép. Sau chưa đầy 5 phút, Tĩnh trả lại và tính tiền.

Khách đưa ra một số tờ tiền nhưng Tĩnh từ chối, sau đó mở ví của mình, lấy ra một tờ 500.000 đồng để “làm mẫu”. Du khách tỏ vẻ không chịu và tỏ thái độ bực tức nhưng cuối cùng, hai cô gái đành phải uất ức trả 500.000 đồng cho nhóm “trấn lột” này.

Lúc 11 giờ ngày 17-3 nhóm đánh giày hoạt động rầm rộ khiến một du khách người Hàn Quốc sập bẫy. Quá trình này, PV ghi nhận Bình và Nhất liên tục trao đổi, cười nói với du khách để tạo vẻ thân thiện, dễ gần.

Cùng lúc, những người bán kính, bán thuốc lá điện tử quây xung quanh. Cụ thể, có khoảng sáu người đánh giày cùng đi lại, canh chừng du khách. Sau khoảng 3 phút đánh xong giày, khách được yêu cầu thanh toán.

Như đã có sự sắp xếp ngầm từ trước, lúc vị khách mở ví tiền đang đếm để trả thì bốn người đàn ông đánh giày bắt đầu phối hợp, liên tục chỉ vào các tờ tiền mệnh giá lớn trong ví. Lúc này Bình liên tục rút ba tờ tiền từ ví du khách và bỏ vào ví của mình dù bị phản ứng. Đứng bên cạnh, một đồng phạm liên tục chỉ vào tờ tiền mệnh giá lớn trong ví của du khách và ra hiệu, phía sau hai người đàn ông đánh giày khác cũng chực chờ sẵn để sẵn sàng “nhập vai”.

Vị khách tỏ thái độ ngơ ngác, phản ứng yếu ớt về việc bị lấy tiền trong ví nhưng sau đó có tranh cãi và Bình đưa lại một số tiền lẻ. Vị khách tỏ vẻ bực tức, khó chịu rồi rời đi.

Gần đó, một nhóm năm người khác “vây ráp” một đôi vợ chồng du khách khác.