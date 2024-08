Quận 5 khen thưởng lực lượng bắt nhóm móc túi sinh viên trong lễ tốt nghiệp 06/08/2024 13:49

(PLO)- Lãnh đạo quận 5 đã khen thưởng cho hai tập thể và bốn cá nhân thuộc Công an quận 5 đã triệt phá và bắt giữ nhóm 8 người chuyên móc túi sinh viên trong lễ tốt nghiệp.

Ngày 6-8, UBND quận 5 tổ chức hội nghị khen thưởng “nóng” cho hai tập thể và bốn cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá và bắt giữ nhóm hoạt động trộm cắp tài sản của sinh viên và người dân trong các dịp lễ tốt nghiệp, lễ hội trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị, Đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 5, cho biết từ đầu tháng 7-2024, thông qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an quận đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện một băng nhóm hoạt động trộm cắp tài sản mang tính chất chuyên nghiệp do Trần Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1974) cầm đầu.

UBND quận 5 tổ chức hội nghị khen thưởng lực lượng triệt phá và bắt giữ nhóm 8 người chuyên móc túi sinh viên trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: B.L

Phương thức thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này là lợi dụng các sự kiện tập trung đông người (các lễ tốt nghiệp, hội chợ, triển lãm,…) tìm bị hại sơ hở, sau đó dàn cảnh tạo tình huống tiếp cận, chen lấn để móc túi trộm tài sản là điện thoại di động, ví đựng tiền.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án nêu trên, đồng thời xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, lực lượng CSHS Công an quận 5 mật phục, bắt quả tang Trần Thị Minh Nguyệt cùng đồng phạm đang thực hiện hành vi gây án tại lễ tốt nghiệp trong khuôn viên trường Đại học Sài Gòn.

Tang vật thu giữ trên người các đối tượng gồm 17 điện thoại di động các loại, hơn hai triệu đồng là tang vật bị trộm, hơn 16 triệu đồng thu giữ trong người các đối tượng, bốn xe mô tô các loại là phương tiện các đối tượng dùng để di chuyển đi gây án. Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng liên quan.

Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng trao khen thưởng. Ảnh: B.L

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng nhấn mạnh lực lượng Công an quận thời gian qua đã làm rất tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là trong các dịp lễ hội tập trung đông người trên địa bàn quận.

Theo bà Phượng, những thành tích này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân mà còn là kết quả của tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong lực lượng công an quận. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Bà Phượng bày tỏ sự tin tưởng những thành công trong công tác triệt phá các băng nhóm tội phạm vừa qua là động lực để Công an quận 5 và các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong những nhiệm vụ tiếp theo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 5 đã trao giấy khen và kinh phí khen thưởng cho hai tập thể và bốn cá nhân thuộc Công an quận 5.