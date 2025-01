Nam thanh niên gỡ la phông đột nhập vào cửa hàng để trộm 17 iPhone 17/01/2025 13:47

Ngày 17-1, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Quốc Thái (33 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thái lẻn vào cửa hàng điện thoại di động lấy trộm 17 iPhone.

Theo điều tra, đêm 13-1, Thái lẻn vào cửa hàng điện thoại di động ở đường 3/2, TP Đà Lạt, lấy trộm 17 điện thoại di động hiệu iPhone, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Thấy nhân viên cửa hàng đã về hết, không có người trông coi, Thái gỡ tấm la phông nhựa rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng lấy đi 17 chiếc Iphone các loại, bỏ đầy vào ba lô rồi bỏ trốn về khách sạn đã thuê tại TP Đà Lạt.

Sáng ngày 14-1, Thái đón xe về TP Nha Trang, Khánh Hòa và TP.HCM tìm các cửa hàng điện thoại để bán và cầm cố toàn bộ số điện thoại trộm cắp được với tổng số tiền gần 165 triệu đồng.

Thái dùng số tiền này mua thêm 1 chiếc iPhone khác, đồng thời dùng 140 triệu đồng để trả nợ ngoài xã hội.

Sáng ngày 16-1, Thái đón xe khách từ TP.HCM lên lại TP Đà Lạt để tiếp tục trộm cắp thì bị bắt giữ.

Từ khai báo của Thái, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an TP Nha Trang thu giữ 9 chiếc điện thoại và Công an TP.HCM thu 1 chiếc điện thoại Thái đem tiêu thụ tại đây.

Ngoài trộm 17 chiếc iPhone, Thái còn khai với công an từng trộm 3 máy ảnh, tiền mặt, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ cá nhân trên đường Hùng Vương (TP Đà Lạt) trước đó.