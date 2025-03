Công an Gia Lai xuống Bình Dương bắt nghi can tàng trữ súng quân dụng 06/03/2025 12:25

Ngày 6-3, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã thành công bắt giữ Nguyễn Văn Thân (35 tuổi, ngụ xã Cửu An, thị xã An Khê) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng khi người này lẩn trốn tại Bình Dương.

Nguyễn Văn Thân bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, Thân khai đã mua khẩu súng này trên mạng với giá 4,5 triệu đồng, kèm 12 viên đạn, mục đích mua để phòng thân.

Trước đó, ngày 28-10-2024, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện trong ba lô của Thân có khẩu súng ngắn (dạng rulo) cùng 12 viên đạn và lập biên bản tạm giữ, chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Trong thời gian này, Thân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 1-3-2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Thân đang lẩn trốn tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) nên bắt giữ.