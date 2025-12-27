Vụ lật xe 9 người tử vong: Xuống dốc, cua gấp, xe lao qua trước nhà dân 27/12/2025 16:47

(PLO)- Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm 9 người đi thiện nguyện tử vong cho thấy đoạn đường cua gấp lại xuống dốc.

Chiều 27-12, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách chở đoàn từ Hà Nội đi thiện nguyện khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Các nạn nhân chủ yếu là giáo viên ở Hà Nội trên đường làm thiện nguyện tại điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Đoạn trường trước khi xảy ra vụ lật xe.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu và các cơ sở y tế lân cận huy động lực lượng, phương tiện, xe cứu thương, thuốc và trang thiết bị cần thiết để cấp cứu, vận chuyển cấp cứu nạn nhân.

Với 9 người bị thương, nhiều nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương, như chấn thương ngực kín, vết thương vùng đầu, đa chấn thương cẳng chân trái…

Đoạn đường hiện trường vụ tai nạn. Video: GB

Sau khi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ tai nạn, ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã đến các cơ sở y tế, bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

Trong số 9 người bị thương, anh Phạm Trung Kiên (trú Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 7 điểm, giãn đồng tử phải. Ngành y tế tỉnh Lào Cai đã tiến hành sơ cứu, cầm máu, khâu vết thương.. và có phương án chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu.

Chiếc xe lao qua trước sân nhà dân.

Hiện trường cho thấy trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe đi đến đoạn xuống dốc, cua gấp của đoạn đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ).

Theo người dân địa phương, trước khi bị lật, chiếc xe đã lao đâm hỏng hộ lan bên phải đường rồi lao qua trước sân nhà dân, lật xuống đường. Khoảng cách từ sân vườn nhà dân với mặt đường khá cao nên chiếc xe bị lật ngửa.

Một số thông tin cho rằng chiếc xe đã mất phanh tại điểm xuống dốc, cua gấp nên tài xế không xử lý được tình huống.

Vị trí chiếc xe bị lật.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay (27-12), xe khách 29 chỗ mang BKS 29B-614.06 do anh ĐĐĐ (47 tuổi, trú Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển bị tai nạn lật xe trên địa bàn xã Phình Hồ, đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174.

Chiếc xe chở đoàn từ thiện di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, làm 8 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc số 399 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Danh sách 9 nạn nhân bị thương:

1. Anh Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não.

2. Bà Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, kèm theo chấn thương ngực kín.

3. Anh Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán đa chấn thương vùng khớp vai, ngực và bụng.

4. Phạm Thị Thúy Hằng (44 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín, tình trạng huyết động tạm thời ổn định.

5. Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, trong đó có vết thương vùng đầu.

6. Anh Lý Công Chiều (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín và có vết thương tầng sinh môn.

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị đa chấn thương, toàn trạng tạm thời ổn định.

8. Trần Bảo Yến (22 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái và chấn thương cột sống.

9. Phạm Trung Kiên (chưa xác minh được tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 7 điểm, giãn đồng tử phải.