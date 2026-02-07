Công an TP.HCM khởi tố một bị can tàng trữ "kho" vũ khí quân dụng 07/02/2026 09:19

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Ngày 7-2, Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an TP.HCM phát hiện Hiếu tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn và nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Quá trình theo dõi cho thấy Hiếu tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội, hoạt động kín kẽ và luôn cảnh giác nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Hiếu để điều tra. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí của Hiếu.

Công an thu giữ số lượng lớn vũ khí quân dụng tại nơi ở của Hiếu. Ảnh: CA

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn cùng nhiều linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Mở rộng điều tra, công an xác định từ năm 2016 đến nay, thông qua mạng xã hội, Hiếu đã nhiều lần bán súng, đạn cho nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Công an thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: CA

Hiếu đã bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: CA

Ngày 5-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan.

Công an TP.HCM khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự. Cơ quan công an kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kêu gọi người dân kịp thời tố giác tội phạm.