CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un và con gái ngắm bắn súng bắn tỉa

Ngày 27-2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc gặp, ông Kim đã trao tặng mỗi người một khẩu súng bắn tỉa kiểu mới.
Loại súng trên được Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên phát triển và sản xuất.
Theo KCNA, sau cuộc gặp, ông Kim Jong-un đã cùng các những đại biểu này "vui vẻ bắn súng tại trường bắn". Theo các hình ảnh KCNA đăng tải, đích thân ông Kim và cô con gái Kim Ju-ae cũng ngắm bắn súng bắn tỉa tại trường bắn.