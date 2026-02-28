CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un và con gái ngắm bắn súng bắn tỉa 28/02/2026 13:41

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao tặng súng bắn tỉa cho một số cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội, sau đó cùng luyện tập bắn súng với các đại biểu này tại trường bắn.

Ngày 27-2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc gặp, ông Kim đã trao tặng mỗi người một khẩu súng bắn tỉa kiểu mới.

Loại súng trên được Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên phát triển và sản xuất.

Theo KCNA, sau cuộc gặp, ông Kim Jong-un đã cùng các những đại biểu này "vui vẻ bắn súng tại trường bắn". Theo các hình ảnh KCNA đăng tải, đích thân ông Kim và cô con gái Kim Ju-ae cũng ngắm bắn súng bắn tỉa tại trường bắn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng quà cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng quà cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tặng quà cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Các cán bộ lãnh đạo cấp cao và các tướng lĩnh quân đội trong cuộc gặp ông Kim Jong-un hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các cán bộ lãnh đạo cấp cao, các tướng lĩnh quân đội đến trường bắn tập luyện bắn súng hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngắm bắn súng tại trường bắn hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngắm bắn súng tại trường bắn hôm 27-2. Ảnh: KCNA