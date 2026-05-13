Thanh tra yêu cầu các sở cung cấp hồ sơ nhiều dự án ở Lâm Đồng trong 24 giờ 13/05/2026 14:55

(PLO)- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu một số sở, ngành cung cấp hồ sơ các dự án chậm nhất trong ngày mai, 14-5.

Ngày 13-5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã phát văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra lần thứ 2.

Phối cảnh dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

Theo đó, ngày 6-5-2026, Thanh tra tỉnh đã có công văn đề nghị các sở, ngành cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án được thanh tra trước ngày 13-5-2026. Tuy nhiên, đến chiều 13-5, Thanh tra tỉnh vẫn chưa nhận được hồ sơ từ Sở Xây dựng. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường và Thuế tỉnh Lâm Đồng có cung cấp tài liệu nhưng chưa đầy đủ.

Để đảm bảo đúng quy định và thời hạn Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương cung cấp hồ sơ theo yêu cầu.

Thuế tỉnh Lâm Đồng cần cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của các dự án: Trường quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Bảo Lộc; Trường mầm non và tiểu học quốc tế Bá Thiên. Thanh tra yêu cầu thống kê cụ thể số tiền phải nộp, đã nộp, số nợ và các trường hợp miễn, giảm thuế cùng cơ sở pháp lý liên quan.

Phối cảnh Resort Lamuine.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thuê rừng đối với các dự án trường học quốc tế và dự án khu vui chơi giải trí, công viên nước.

Riêng dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt và dự án Resort & Hotel Lamuine 1, cần cung cấp bổ sung đơn xin giao đất, báo cáo thẩm định nhu cầu sử dụng đất, ý kiến các đơn vị và văn bản trình UBND tỉnh quyết định.

Cổng vào khu du lịch sinh thái cao cấp Lạc Việt tại xã Sơn Mỹ chụp năm 2023.

“Để kịp thời báo cáo kết quả cho Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp cung cấp đầy đủ tài liệu về Thanh tra tỉnh trong ngày 14-5-2026”, công văn của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nêu.