Lâm Đồng: Yêu cầu 19 cán bộ cung cấp thông tin tài sản để xác minh 13/05/2026 09:25

(PLO)- Đã quá thời hạn nhưng Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ mới nhận được thông tin tài sản của 9/28 cá nhân liên quan để xác minh tài sản, thu nhập.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc cung cấp thông tin tài sản của cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập.

Phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh đã lựa chọn ngẫu nhiên 39 cá nhân tại 26 cơ quan, đơn vị, địa phương được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Thanh tra tỉnh có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin tài sản đối với các cá nhân được xác minh trước ngày 27-4 liên quan đến 28 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, Thanh tra tỉnh chỉ nhận được thông tin tài sản của 9/28 cá nhân của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực trên địa bàn tỉnh cung cấp gồm: Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai các khu vực Hàm Thuận, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đơn Dương, Đăk Mil, Di Linh, Bảo Lộc, La Gi, Hàm Thuận Nam.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương cung cấp thông tin trước ngày 18-5. Quá thời gian nêu trên nếu đơn vị vẫn chưa thực hiện, Thanh tra tỉnh báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Trước đó, tháng 3-2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng thành lập ba tổ xác minh tài sản thu nhập của 90 người thuộc 20 sở, ngành, 33 xã, phường; trong đó có 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các tổ xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các bản kê khai tài sản, thu nhập của người xác minh trong danh sách đã được lựa chọn.

Làm việc với người được xác minh tài sản, thu nhập để yêu cầu giải trình, làm rõ về tài sản, thu nhập. Thực hiện các nội dung khác (nếu cần thiết).

Xử lý (hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý) hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.