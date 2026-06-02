Ông Võ Văn Minh: Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm, cơ hội mang tính thời đại 02/06/2026 10:09

(PLO)- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhận định, việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể TP.HCM đang đứng trước cơ hội mang tính thời đại.

Sáng 2-6, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển TP, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài chính tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm”.

Đây là hội thảo đầu tiên của TP.HCM trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tổng thể TP; là bước đi thiết thực nhằm xây dựng cơ sở khoa học vững chắc để hoàn chỉnh khung chiến lược phát triển.

Hội thảo “Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm”. Ảnh: THANH THÙY

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm của siêu đô thị mang tính thời đại

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích hơn 6.700km2, dân số hơn 14 triệu người; trở thành “siêu đô thị”, trung tâm kinh tế, tâm điểm thu hút đầu tư và là động lực tăng trưởng lớn nhất Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp trên 23% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và 20,7% kim ngạch xuất nhập khẩu; trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, TP đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển đô thị phù hợp để tăng trưởng bứt phá, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Võ Văn Minh, Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, trong đó đã chính thức xác lập mô hình mới phát triển tích hợp đồng bộ không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội sau sáp nhập ba tỉnh, thành thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM.

"Việc xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn, xung đột nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng sống, vị thế của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể TP với tầm nhìn 100 năm, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho TP, vùng TP.HCM.

Quy hoạch không gian phát triển TP theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữa phát triển hiện đại và bảo tồn, lưu giữ các giá trị truyền thống.

Ông Võ Văn Minh nhận định, việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể TP.HCM đang đứng trước cơ hội mang tính thời đại.

Bốn vấn đề cần làm rõ

Để quy hoạch thực sự mang “tầm nhìn 100 năm”, ông Võ Văn Minh đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận sâu sát các nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, về khung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội: Cần xác định vị thế chiến lược của TP.HCM trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm là hiến kế phát triển 5 trụ cột kinh tế đột phá: Công nghiệp công nghệ cao; Logistics gắn với cảng biển, hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế; Du lịch và công nghiệp văn hóa; Giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Quá trình này phải bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng bền vững, phát triển xã hội bao trùm và việc củng cố các nguồn lực phục vụ phát triển dài hạn, đặc biệt là nguồn nhân lực.

Hội thảo thu hút hàng trăm chuyên gia, đại biểu tham gia. Ảnh: THANH THÙY

Thứ hai, về định hướng cấu trúc không gian đô thị: Cần một chiến lược không gian linh hoạt, bền vững cho mô hình siêu đô thị trước biến động công nghệ và biến đổi khí hậu. Đề nghị thảo luận việc tái cấu trúc không gian sau hợp nhất, tối ưu hóa lợi thế từng khu vực trong mô hình chính quyền hai cấp, gắn với bảo tồn bản sắc kiến trúc và sinh thái đa dạng.

Thứ ba, về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng giao thông vùng là khung phát triển then chốt. Cần đánh giá, điều chỉnh các trục liên kết vùng trước đây nay đã trở thành nội thành. Tăng cường kết nối Bắc - Nam, kết nối cảng biển và định hướng quy hoạch năng lượng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc… dựa trên nền tảng khoa học vững chắc.

Thứ tư, về tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: Cần xác định và bảo vệ các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước trước áp lực đô thị hóa, công nghiệp hóa. Phát triển hạ tầng bền vững, ưu tiên tái chế, năng lượng tái tạo, phân vùng rủi ro thiên tai và thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi cam kết lắng nghe với tinh thần cầu thị nhất. Các bài tham luận và ý kiến trao đổi dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn sẽ là cơ sở để HĐND TP phát huy chức năng về quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, công tác giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch tổng thể TP.HCM, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu quả thực tiễn và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững của TP", ông nói.