TP.HCM phải rà soát xong các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tài sản công... trong năm 2026 08/05/2026 09:41

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế mở rộng và yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững cao hơn, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhìn nhận việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Nhiệm vụ này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện. Cùng đó, phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong phát triển kinh tế TP.

Giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá, xếp loại; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cùng đó, tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; hoàn thành việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong quý II- 2026.

Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chỉ thị; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 – 2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD; giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

UBND TP cần xác định rõ các ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng vai trò động lực tăng trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực. Thiết lập hệ thống điều hành tăng trưởng theo tháng, quý. Nâng cao năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành tăng trưởng theo từng tình huống, chủ động ứng phó với biến động kinh tế trong nước và quốc tế.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Song song đó, UBND TP cần tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; trong năm 2026 hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công; thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa, số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế “một đầu mối, một quy trình, một thời hạn".

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hằng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn đọng trong giai đoạn 2026 – 2027.

Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược; tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Cùng đó, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định năng lượng, điện năng cho sản xuất, kinh doanh; chủ động các kịch bản ứng phó, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Điều hành tài chính – ngân sách chủ động, linh hoạt; tăng thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược...

Đến năm 2030 có 199.000 căn nhà ở xã hội

TP.HCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% - 40% GRDP, chi R&D đạt 2% - 3% GRDP; phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.

Ngoài ra, phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, giải trí gắn với du lịch, thương mại, hình thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao. Phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp; xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng...

TP.HCM cũng cần đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chuẩn mực quốc tế, phát huy vai trò dẫn dắt; thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách để sớm hình thành và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu - phát triển, khởi nghiệp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị đô thị, logistics; đổi mới giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành, lĩnh vực động lực tăng trưởng của TP.

Phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu, y tế quốc tế, góp phần hình thành ngành dịch vụ y tế có giá trị gia tăng cao. Phát triển nhà ở xã hội (khoảng 199.000 căn đến năm 2030); bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân...