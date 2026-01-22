Những 'vũ khí' chiến lược để kinh tế TP.HCM cất cánh 22/01/2026 06:30

(PLO)- Dù bối cảnh trong nước và quốc tế nhiều biến động, TP.HCM vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua ba kịch bản khoa học cùng hàng loạt giải pháp chiến lược.

Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo còn nhiều biến số khó lường, TP.HCM vẫn thể hiện bản lĩnh của một đầu tàu kinh tế khi đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng cho nhiệm kỳ tới với GRDP bình quân 10%-11%/năm.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ThS Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), cho biết TP đã xây dựng ba kịch bản tăng trưởng cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Các kịch bản này được xây dựng đặt trong mối quan hệ với cả nước, có xem xét bối cảnh thế giới cũng như năng lực nội tại của TP.

Ba kịch bản tăng trưởng

Theo ThS Nguyễn Trúc Vân, ở kịch bản cơ sở, kinh tế toàn cầu đối mặt với rủi ro từ chính sách bảo hộ và gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến dòng vốn FDI và đầu tư dài hạn. Chi phí logistics, hàng rào kỹ thuật gia tăng làm thu hẹp biên lợi nhuận, cùng rủi ro tiềm ẩn từ bất động sản và tín dụng nóng…

Tuy nhiên, TP.HCM sẽ nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tránh dàn trải. TP cũng tạo điều kiện để đầu tư tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Thu hút FDI có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết kinh tế trong nước…

Do vậy, TP dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trung bình 8,32%; giai đoạn 2026-2030 đạt 8,52%.

Ở kịch bản chuyển tiếp, kinh tế toàn cầu ổn định nhưng không bứt phá. Trong nước, đầu tư công phát huy hiệu quả; niềm tin thị trường và nhà đầu tư mạnh mẽ giúp mở rộng sản xuất, kinh doanh, thu hút FDI, tăng thu nhập và việc làm. Tiêu dùng trong nước là động lực chính, cùng sự phục hồi mạnh của du lịch và dịch vụ…

Các nghị quyết trụ cột và Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) tạo đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn từ năm 2026; phát triển logistics đưa TP thành trung tâm phân phối và cửa ngõ xuất nhập khẩu phía Nam. Bên cạnh đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM dần hoạt động, thu hút vốn từ các tập đoàn lớn; ưu tiên thu hút kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ 4.0 và hạ tầng trọng điểm.

Dự báo TP tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trung bình 8,93%; giai đoạn 2026-2030 đạt 10,15%.

Ở kịch bản mục tiêu, thương mại toàn cầu phục hồi, đầu tư vào AI và các biện pháp kích thích kinh tế thúc đẩy tăng trưởng. Tiêu dùng trong nước có động lực mới từ Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, kích thích tổng cầu. TP khai thác hiệu quả kinh tế số, kinh tế xanh, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

TP dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt trung bình 9,48%; giai đoạn 2026-2030 đạt 10,7%.

ThS Nguyễn Trúc Vân khẳng định với ba kịch bản đã được xây dựng với các giả định nêu trên, TP.HCM sẽ nỗ lực phấn đấu đạt kịch bản mục tiêu là tăng trưởng kinh tế năm 2026 khoảng 8,92%-10,04% và giai đoạn 2026-2030 khoảng 10,14%-11,26%.

Hàng loạt giải pháp chiến lược

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, ThS Nguyễn Trúc Vân cho biết TP.HCM đã đề ra hàng loạt giải pháp chiến lược. Trong đó, TP tập trung giải quyết các điểm nghẽn về quy hoạch và hạ tầng giao thông. Về quy hoạch, TP điều chỉnh và xây dựng quy hoạch tổng thể TP, hoàn tất và phê duyệt trong năm 2026.

Về hạ tầng giao thông, khởi công, làm thủ tục đầu tư bốn tuyến metro, tuyến đường sắt đô thị, liên đô thị ưu tiên, gồm tuyến Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Cần Giờ, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành và các công trình giao thông trọng điểm gồm vành đai 3, vành đai 4, cầu Phú Mỹ, cầu Cần Giờ...

TP.HCM còn đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống về tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Đáng chú ý về đầu tư, TP sẽ triển khai Nghị quyết 222/2025 phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội trong thu hút các nhóm nhà đầu tư chiến lược để đầu tư, khởi công 10-12 dự án như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Bình Quới - Thanh Đa, Khu thể thao Rạch Chiếc..., cùng 3-5 dự án TOD gắn với các tuyến metro, vành đai; các dự án tại Côn Đảo và hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Ngoài ra, theo bà Vân, TP.HCM sẽ quan tâm triển khai Nghị quyết 57, hình thành và đưa vào triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế tại TP gắn với các ngành công nghệ lõi. Cấp phép đầu tư, triển khai 2-3 dự án siêu trung tâm dữ liệu tại TP; hình thành và triển khai hạ tầng 1-2 khu công nghệ cao chuyên đề gắn với các ngành công nghệ chủ lực. Đồng thời, triển khai chương trình “TP.HCM - điểm đến của các kỳ lân” để hỗ trợ và thúc đẩy các kỳ lân hiện hữu tại TP và của Việt Nam…

“Với tinh thần quyết liệt của một đầu tàu kinh tế, TP.HCM sẽ nỗ lực tối đa để đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất” - ThS Nguyễn Trúc Vân nhìn nhận.