TP.HCM tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài 05/03/2026 06:16

(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quán triệt việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng; không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chánh Thanh tra TP, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương rà soát, chủ động đề xuất danh mục các công trình, dự án, khu đất đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị quyết 265/2025 (Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV).

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN

Mục 14 Nghị quyết 265/2025 cho phép mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự và được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trước ngày nghị quyết kỳ họp này được ban hành trên phạm vi cả nước (11-12-2025).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo không để sót, để lọt các công trình, dự án, khu đất cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà đến thời điểm ngày 31-12-2025 chưa được xử lý, giải quyết. Đặc biệt là các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, tình huống pháp lý tương tự; chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm đề xuất danh mục các công trình, dự án, khu đất đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị quyết 265.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập danh mục các công trình, dự án, khu đất đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 265/2025 nêu trên, báo cáo đề xuất trình Chủ tịch UBND TP xem xét, báo cáo Bộ Tài chính.

Song song đó, tiếp tục cập nhật danh mục, thông tin các công trình, dự án, khu đất theo phân loại trên Hệ thống 751 và hướng dẫn của Bộ Tài chính để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Việc này phải hoàn thành trước ngày 10-3.

Cũng theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính nêu rõ các nhóm các công trình, dự án, khu đất đã được tháo gỡ dứt điểm; đã đưa ra họp Tổ Công tác và đã có chủ trương định hướng xử lý và chưa đưa ra họp, chưa có chủ trương định hướng xử lý. Trong đó, làm rõ nội dung khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, thẩm quyền giải quyết, khả năng tháo gỡ trong thời gian tới.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quán triệt việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng. Đảm bảo trách nhiệm, kỷ cương, tinh thần chủ động giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tồn đọng vào mục tiêu phát triển kinh tế. “Không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới” – văn bản chỉ đạo rõ.

Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát, thống kê các công trình, dự án, khu đất có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ nhưng chưa lập danh sách để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo nhiệm vụ đã được phân công cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án, khu đất, hoàn thành việc tháo gỡ trong quý I-2026.