Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát triển sản phẩm chế biến sâu từ nông sản nhằm nâng cao lợi nhuận 03/03/2026 21:48

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trái sầu riêng tươi bổ ra ăn liền rất ngon nhưng nếu cấp đông xuất khẩu sang nước ngoài mà người ta ăn vẫn thấy ngon thì chứng tỏ công nghệ bảo quản giúp giữ được mùi vị và chất lượng.

Chiều 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 12, thực hiện tiếp xúc chuyên đề với cử tri nông dân trên địa bàn 11 xã nơi các đại biểu ứng cử.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Ảnh: LÊ THOA

Bà con nông dân quý mảnh ruộng, mảnh vườn

Tại hội nghị, cử tri Trần Thị Thanh Thùy, xã An Nhơn Tây, kiến nghị đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người nông dân.

Cử tri Trần Thị Thanh Thùy, xã An Nhơn Tây. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, có giải pháp mở rộng nguồn vốn ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục vay vốn để nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

“Mong đại biểu tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi thực hiện quy hoạch, thu hồi đất” - cử tri Thùy nói.

Cử tri Huỳnh Anh Tuấn, xã Củ Chi, mong đại biểu sẽ quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp đô thị; quy hoạch đất đai phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Quan tâm, hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, xã Thái Mỹ. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, xã Thái Mỹ, bày tỏ: Bà con nông dân chúng tôi xưa nay rất quý mảnh ruộng, mảnh vườn, rất cần cù, chẳng ngại nắng mưa. Nhưng có những cái khó từ cơ chế, chính sách mà tự bản thân người nông dân chúng tôi không thể vượt qua được.

Cử tri Hoàng nhìn nhận để nông nghiệp thực sự được cất cánh từ sản xuất nhỏ sang kinh tế nông nghiệp thì phải khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Tuy nhiên, chính sách về đất đai, nông nghiệp đa mục đích còn rất hạn chế, tạo nhiều rào cản cho nông dân.

Việc xây dựng các nhà xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp, kho lưu trữ vật tư, công cụ lao động cho sản xuất, các công trình phụ trợ phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn cũng còn khó khăn. Ngay cả việc tạo trải nghiệm cho các em học sinh, sinh viên từ trung tâm TP về vùng ven học tập cũng còn hạn chế.

Ông mong đại biểu có đề xuất cơ chế phù hợp để giúp đỡ, tạo thuận tiện cho người nông dân lao động tốt hơn.

Trồng rau quả để du khách hái ăn ngay tại vườn

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của đất nước chúng ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri nông dân. Ảnh: LÊ THOA

Năm 2025, xuất khẩu hàng nông nghiệp nói chung đạt khoảng 84 tỉ USD, trong đó rau quả đạt 8,5 tỉ USD - cao nhất từ trước tới nay, tập trung: sầu riêng, bưởi, dừa, khóm, hạt điều… Riêng hạt điều đạt khoảng 5 tỉ USD là mức kỷ lục, còn lúa gạo xuất khẩu khoảng 7,5 triệu tấn, nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới.

Những con số trên đã cho thấy vai trò của nông nghiệp, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn góp phần vào an ninh lương thực toàn cầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nước ta ta đang bước vào kỷ nguyên xanh, đổi mới sáng tạo, nơi người nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà còn làm chủ công nghệ, thị trường và tương lai của mình.

“Hiện nay điều bà con lo nhất không chỉ là sản xuất bao nhiêu mà là bán cho ai, giá cả có ổn định hay không, được mùa mất giá hay được giá mất mùa” – ông nói và cho biết đây là kịch bản lặp đi lặp lại của người nông dân. Vì vậy, chính sách cần chuyển mạnh từ hỗ trợ đầu vào sang tổ chức thị trường và nâng cao giá trị, tạo cơ chế để nông dân sống được và làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Các ứng cử viên lắng nghe ý kiến của cử tri nông dân trên địa bàn 11 xã. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Quốc hội gợi mở người nông dân cần có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, trồng cây gì, nuôi con gì phải bán được và không bị ép giá. “Như cử tri có phát biểu rằng nông dân rất quý mảnh ruộng, thửa vườn. Mặc dù sản xuất vườn, ruộng có thể không lời nhưng đây là nghề yêu thích của người nông dân” – ông chia sẻ.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục tháo gỡ các nút thắt về đất đai để nông nghiệp “cất cánh”. Ông gợi mở các cơ chế xây dựng nhà xưởng, cơ sở sơ chế, kho vật tư, công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp; hay cơ chế thí điểm mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm tại các vùng ven đô như Củ Chi, Thái Mỹ,…

Trong bối cảnh mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần chuyển dần từ xuất khẩu thô sang sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao; đầu tư công nghệ sau thu hoạch, bảo quản, kho lạnh, chiếu xạ để kéo dài thời gian lưu kho và vận chuyển. Phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đồ uống, thực phẩm chức năng từ nông sản nhằm nâng cao biên lợi nhuận.

“Trái sầu riêng tươi bổ ra ăn liền rất ngon nhưng nếu cấp đông xuất khẩu sang nước ngoài mà người ta ăn vẫn thấy ngon thì chứng tỏ công nghệ bảo quản giúp giữ được mùi vị và chất lượng” – ông gợi mở.

Theo ông, thị trường quốc tế ngày càng khắt khe và minh bạch về thông tin, nhất là tại EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Do đó, cần thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, ứng dụng công nghệ số, blockchain để kiểm soát chất lượng đồng bộ từ vườn đến bàn ăn.

“Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau quả làm sao để du khách có thể hái ăn tại vườn mà không cần hái đem vào rửa qua nước muối hay dùng chất bảo quản” – ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Ông tiếp: Rồi làm sao để cây dừa cũng có mã số; trái bưởi, trái sầu riêng cũng vậy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành ủy, UBND TP.HCM tính toán quy hoạch cụ thể từng vùng phát triển nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và giải quyết công ăn việc làm cho nông dân.

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm hàng hóa kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, gian lận thương mại để người dân an tâm trong việc ăn uống. Đáng chú ý phải xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, hàng giả.