Cử tri Gia Lai kỳ vọng đại biểu mang lại đổi thay nơi biên viễn 03/03/2026 19:22

(PLO)- Cử tri biên giới, hải đảo tỉnh Gia Lai kỳ vọng đại biểu có chương trình hành động thiết thực, mang lại đổi thay ở vùng còn nhiều gian khó.

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri và đại biểu vùng biên giới, hải đảo ở Gia Lai đã rộn ràng, có kỳ vọng về đổi thay nơi biên viễn.

Kỳ vọng xóa nghèo vùng phên dậu

Những ngày đầu tháng 3, xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai đang tất bật cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Nhân dân vùng biên cũng phấn khởi, rộn ràng kéo nhau đến các điểm bầu cử xem danh sách niêm yết, thông tin về các đại biểu.

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Ia O tích cực vận động người dân xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai nắm bắt thông tin về bầu cử. Ảnh: LK

Già làng Ksor Bơng (ngụ làng Bi, xã Ia O) chia sẻ: “Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ mang lại đổi thay lớn, cử tri sẽ bầu chọn những đại biểu có tâm, có tầm để đưa đất nước phát triển hơn. Tôi mong muốn các đại biểu ở trên quan tâm, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân, đặc biệt là bà con miền núi, vùng biên giới”.

Theo già Ksor Bơng, ông từng làm đại biểu HĐND cấp xã năm nhiệm kỳ nên rất hiểu về tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ở vùng biên, người dân cần nhất là phát triển hạ tầng và tạo sinh kế để có cuộc sống ổn định.

Nhiệm kỳ này, ông Bơng càng vui mừng hơn khi con trai của ông tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Già làng Ksor Bơng (ngụ làng Bi, xã Ia O) tự hào khi con trai ruột là Rơ Lan Hơng tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Có mặt tại điểm bầu cử làng Bi, chị Siu Khải (26 tuổi, làng Bi, xã Ia O) cũng bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ này, người dân sẽ sáng suốt, bầu đại biểu có tâm, có trình độ.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết công tác chuẩn bị cho bầu cử cơ bản đã hoàn tất với 5 điểm bầu cử, 35 đại biểu ứng cử HĐND cấp xã và sẽ bầu 20 người. Toàn xã có 2.700 hộ dân và 7.324 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Để người dân nắm rõ, hiểu về công tác bầu cử, địa phương đã đồng loạt triển khai ba hình thức tuyên truyền, gồm: hội nghị từ thôn, làng; tuyên truyền qua loa và tuyên truyền qua các câu khẩu hiệu, pano, băng rôn.

Các hội, nhóm xã hội cũng được áp dụng nhằm đưa thông tin cụ thể tới tay người dân thông qua điện thoại thông minh.

Theo ông Thắm, địa phương có gần 80% người dân tộc thiểu số, dịp này đang vào mùa thu hoạch điều, bà con lên rẫy cả ngày nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Để nội dung đến với người dân, xã đã thành lập các tổ công tác địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền.

“Với cá nhân, nếu trúng cử nhiệm kỳ này, tôi sẽ tập trung chăm lo đời sống cho người dân, thực hiện xóa toàn bộ 108 hộ nghèo. Đồng thời, tạo sinh kế cho bà con ổn định đời sống và đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới”, ông Thắm nói.

Người dân theo dõi thông tin, danh sách niêm yết bầu đại biểu HĐND các cấp tại điểm bầu cử làng Bi, xã Ia O.

Đồng hành cùng địa phương, Trung tá Phan Văn Quỳnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O (Bộ đội Biên Phòng tỉnh Gia Lai), cho biết: Do đặc thù vùng biên giới, đang vào mùa thu hoạch cây điều nên công tác tuyên truyền cho nhân dân có phần khác với những nơi khác.

Cùng với cách làm truyền thống, ban đêm cán bộ Đồn Biên phòng cùng với đoàn thể của xã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để vận động nhân dân nắm bắt thông tin bầu cử, ngày giờ đi bầu.

Cử tri xã đảo bỏ phiếu cùng ngày với cả nước

Tại Gia Lai, xã Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh, cách đất liền khoảng 25 km. Do điều kiện đặc thù, xa bờ nên địa phương đã chủ động, hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Người dân và chính quyền địa phương xã đảo Nhơn Châu trang trí khu dân cư, chào mừng bầu cử đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành hiệp thương, niêm yết thông tin 24 người ứng cử đại biểu HĐND xã, để bầu 15 đại biểu. Đồng thời, Ủy ban bầu cử xã đã phát thẻ cử tri, tập huấn nghiệp vụ cho 3 tổ bầu cử.

Theo ông Dương Hiệp Hưng, tổng số cử tri của xã đã thống kê đến nay có 1.881 người. Để bảo đảm quyền bầu cử của ngư dân đi biển dài ngày, xã chủ động liên hệ chốt thời gian tham bầu cử đúng ngày, giờ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, cách trở do xa đất liền, nhưng địa phương vẫn không xin tổ chức bầu cử sớm và sẽ tổ chức cùng thời điểm với cả nước vào ngày 15-3.

Xã đảo Nhơn Châu đã sẵn sàng cùng với cả nước tổ chức ngày bầu cử.

“Nhiệm kỳ này, tôi mong muốn người dân sẽ có lựa chọn sáng suốt, bầu ra những đại biểu có tâm, có năng lực để xây dựng địa phương phát triển. Với đặc thù xã đảo, nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng và cam kết sẽ có thay đổi mạnh mẽ về sinh kế cho người dân, xây dựng hạ tầng và tổ chức khai thác, phát triển du lịch phát huy thế mạnh ở địa phương”, ông Hưng nói.