Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ninh 03/03/2026 16:19

(PLO)- Quảng Ninh đã hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri từ 31-1, sớm hơn 4 ngày so với luật định.

Ngày 3-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia do bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, có buổi khảo sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia đã đi khảo sát, kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, khu phố Bãi Cháy 5B và khu vực bỏ phiếu số 14, khu phố Hùng Thắng 1 (phường Bãi Cháy); đồng thời làm việc với Ủy ban bầu cử của tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách đại biểu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 7, khu phố Bãi Cháy 5B (phường Bãi Cháy). Ảnh: QMG

Qua kiểm tra, khảo sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của tỉnh Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung cao độ, phân công rõ trách nhiệm, gắn chỉ đạo với kiểm tra, giám sát; quan tâm đến các đại biểu ở Trung ương được giới thiệu về ứng cử tại địa phương; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu, nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), tăng cường tuyên truyền sâu rộng để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân trước ngày bầu cử.

Cùng với đó, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, địa bàn nhạy cảm; chủ động phòng ngừa, xử lý thông tin xấu độc, hành vi lợi dụng bầu cử để gây chia rẽ, mất ổn định.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rà soát toàn bộ khu vực bỏ phiếu; bảo đảm điều kiện đi lại, thông tin liên lạc tại địa bàn miền núi, hải đảo; thông tin kịp thời cho cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức trang trí, khánh tiết trang nghiêm, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

﻿Ảnh: QMG

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử tỉnh và các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh đã ban hành gần 490 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử; công bố 381 đơn vị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

UBND các xã, phường, đặc khu phân chia 1.243 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1.190 khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; 7 khu vực bỏ phiếu tại trung tâm văn hóa thể thao cấp xã; 8 khu vực bỏ phiếu tại trường học; 34 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị LLVT và 4 khu vực bỏ phiếu tại địa điểm khác.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định. Qua 3 lần hiệp thương, Ủy ban bầu cử các cấp đã lập danh sách chính thức 1.967 người ứng cử. Trong đó, 15 người ứng cử ĐBQH, 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.859 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đến ngày 31-1-2026, toàn tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, sớm hơn 4 ngày so với luật định. Hiện số cử tri được niêm yết trên địa bàn tỉnh là 1.044.539 người.