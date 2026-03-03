CSGT kiểm tra nồng độ cồn cán bộ, nhân viên đường sắt ga Suối Kiết 03/03/2026 14:34

Sáng 3-3, Trạm CSGT Hàm Tân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với cán bộ, nhân viên ga Suối Kiết tại Km 1603, đoạn qua xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn,lực lượng CSGT còn kiểm tra trên tuyến đường sắt.

Song song với công tác kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác còn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường sắt tại Km 1600+100, đoạn qua xã Suối Kiết. Đây là khu vực thường xảy ra tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, còi và cần chắn khi tàu chuẩn bị lưu thông qua.

Quá trình kiểm tra được triển khai đúng điều lệnh Công an nhân dân, đảm bảo công khai, minh bạch theo kế hoạch đề ra. Các cán bộ, nhân viên nhà ga cũng như người dân tại khu vực đều nghiêm túc chấp hành. Qua kiểm tra, tổ công tác không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với cán bộ, nhân viên ga Suối Kiết.

Trung tá Nguyễn Đăng Vi, Phó Trưởng Trạm CSGT Hàm Tân cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn đột xuất cả ban ngày lẫn ban đêm đối với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các nhà ga.

Việc tăng cường kiểm tra nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Trước đó thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổ công tác của Trạm CSGT Hàm Tân cũng đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với cán bộ, nhân viên quản lý Ga Sông Phan tại Km 1582+860, xã Tân Lập vào tối mùng 4 Tết (nhằm ngày 20-2).

Nhân viên ghi nhật ký tàu sắp chạy qua ga.

Bên cạnh việc đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn kiểm tra sổ nhật ký trực ban, hệ thống đèn tín hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu tại ga. Thời gian gần đây, trên tuyến đường sắt qua khu vực Bình Thuận (cũ) xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây lo ngại trong dư luận.

Đáng chú ý là khoảng 0 giờ 40 phút rạng sáng 7-2, tại km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một nhân viên tuần đường tử vong. Thời điểm trên, tàu khách SE2 lưu thông hướng Nam – Bắc do lái tàu LHT (trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, va chạm với một người đi bộ trên đường ray.

Nạn nhân là ông NVP (35 tuổi, trú thôn Tân Quang, xã Tân Lập) là nhân viên tuần tra đường sắt thuộc cung Sông Phan – Công ty Đường sắt Sài Gòn.