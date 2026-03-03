Bà Trần Thị Diệu Thúy cam kết tháo gỡ vướng mắc trường lớp tại phường Trung Mỹ Tây 03/03/2026 12:59

(PLO)- Bà Trần Thị Diệu Thúy và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tất cả vì quyền lợi của người dân.

Ngày 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

5 ứng cử viên tại tổ bầu cử số 10 tham gia tiếp xúc gồm: Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Y dược TP.HCM.

5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại tổ bầu cử số 10 đang lắng nghe ý kiến của cử tri qua điểm cầu Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: TRẦN MINH

Quyết liệt giám sát để chính sách đến với dân

Trình bày chương trình hành động, bà Trần Thị Diệu Thúy cảm ơn cử tri đã dành thời gian lắng nghe. Bà cho biết bản thân may mắn được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH các khóa XIII, XIV và XV. Việc tiếp tục được giới thiệu ứng cử khóa XVI là vinh dự và trách nhiệm lớn.

Bà cam kết nếu được tín nhiệm sẽ quyết liệt thực hiện hiệu quả các chương trình hành động. Thứ nhất, bà sẽ tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát thực hiện chủ trương để pháp luật đi vào cuộc sống. Bà Thúy nhấn mạnh sẽ chuyển tải các vấn đề xã hội, ý kiến cử tri địa bàn ứng cử đến Quốc hội và cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi người dân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Thứ hai, về giáo dục và việc làm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM hướng đến kiến nghị xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở vật chất và bảo đảm bình đẳng cơ hội học tập. Bà cho rằng sau hợp nhất, việc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại TP.HCM là rất quan trọng do sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực. Về việc làm, mục tiêu là để sinh viên ra trường có việc ngay, hạn chế đào tạo lại.

Cuối cùng, bà Thúy dành trọng tâm cho việc nâng cao chất lượng sống. Bà chú trọng nâng cao chất lượng y tế, từ đội ngũ bác sĩ đến hạ tầng và y tế dự phòng. Đồng thời, bà quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm, quản lý chặt các đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện, nhà hàng. Bà cũng đề cập việc hoàn thiện thiết chế văn hóa, hướng đến miễn, giảm phí dịch vụ để người dân thụ hưởng "món ăn tinh thần" nhiều hơn.

Cử tri đặt câu hỏi cho ứng viên ĐBQH. Ảnh: TRÍ MINH

Minh bạch giá cả để giảm áp lực cho dân

Tại hội nghị, ứng cử viên Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), chia sẻ ông thấu hiểu áp lực chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên người dân, nhất là công nhân và hộ kinh doanh nhỏ.

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Theo ông Thanh, hiện nay chỉ riêng các khoản thiết yếu như thực phẩm, điện nước, viễn thông và đi lại đã chiếm hơn một nửa thu nhập của nhiều lao động. Vì vậy, chính sách giá không phải câu chuyện vĩ mô xa xôi mà tác động trực tiếp đến từng bữa cơm của người dân. Do đó, chương trình hành động của ông Thanh hướng tới việc điều hành giá xăng dầu minh bạch, dự báo tốt hơn và sử dụng linh hoạt các công cụ bình ổn để hạn chế những biến động.

Đối với giá điện và các dịch vụ thiết yếu khác, theo ông, cần tối ưu chi phí từ khâu sản xuất – truyền tải – phân phối, giảm trung gian và công khai rõ cấu phần giá để tạo dư địa giảm áp lực cho người dân một cách bền vững.

Chia sẻ về hạ tầng đô thị tại phường Trung Mỹ Tây, ông Thanh nhìn nhận mật độ dân số cao kéo theo áp lực lớn về giao thông và thoát nước. Ông kiến nghị thay vì chỉ mở rộng đường, thành phố cần đẩy mạnh quản lý giao thông thông minh, ứng dụng dữ liệu lớn để điều tiết lưu lượng hiệu quả hơn...

Theo ông Thanh, với vai trò đại biểu, điều quan trọng không phải là đưa ra những lời hứa vượt khả năng, mà là theo đuổi đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực thi chính sách để mỗi quyết sách cuối cùng đều hướng về đời sống cụ thể của người dân.