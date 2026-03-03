Cử tri gửi kỳ vọng đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ứng cử viên đại biểu HĐND TP 03/03/2026 12:51

(PLO)- Trước cử tri phường Hải Châu, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã trình bày chương trình hành động, cam kết tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức thiết và nâng cao đời sống nhân dân.

Sáng 3-3, những người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri vận động tranh cử ở phường Hải Châu.

Trong số tám ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 có ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trình bày chương trình hành động, ông Ấn cho hay thời gian công tác tại Đà Nẵng chưa dài nhưng ông đã cùng lãnh đạo TP chỉ đạo để có kết quả tốt về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 và hai tháng đầu năm 2026.

Ông Ấn bày tỏ mong muốn có sự ủng hộ của cử tri để trở thành đại biểu HĐND TP. Qua đó, ông sẽ đồng hành cùng người dân xây dựng, phát triển TP ngày càng văn minh, hiện đại.

“Nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP, tôi sẽ luôn tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào hoạt động quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐND TP”, ông Ấn nhấn mạnh.

Đó là những quyết sách lớn trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phát triển dịch vụ du lịch và các dịch vụ mới như tài chính, logistics. Đồng thời, TP sẽ quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cam kết làm tốt vai trò giám sát của đại biểu dân cử, giải quyết các vướng mắc, bất cập. Ông sẽ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực đến HĐND TP.

Với vai trò người đứng đầu UBND TP, ông Ấn cam kết cùng lãnh đạo TP xây dựng những quyết sách chất lượng, sát thực tiễn để trình HĐND TP thông qua. Từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri Nguyễn Xuân Huề phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri mong mỏi người trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri. Đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị.

Cử tri cũng mong muốn TP quan tâm hơn đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo vệ môi trường và xử lý ngập úng cục bộ. Cùng với đó là đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

“Tôi mong đợi các ứng cử viên hãy lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân. Nói dân hiểu, làm dân tin, tránh tình trạng sau khi trúng cử rồi thì quan liêu, hách dịch, xa dân”, cử tri Nguyễn Xuân Huề gửi gắm.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, ông Ấn cho rằng TP đáng sống phải là nơi có cuộc sống an toàn, sạch đẹp.

Đà Nẵng phải là nơi người dân được bảo vệ, đảm bảo về y tế, giáo dục và thu nhập. Thời gian tới, TP sẽ tiếp tục chấn chỉnh trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội để người thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tiếp cận.