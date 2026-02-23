Gặp mặt đầu xuân, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu làm việc sớm, vào việc ngay 23/02/2026 10:19

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị không để thời gian nghỉ Tết làm gián đoạn, chậm trễ công việc.

Sáng 23-2, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân Bính Ngọ nhằm tổng kết các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá TP đã chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được thực hiện kịp thời.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TẤN VIỆT

Tinh thần không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau được thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo nên một mùa xuân vui tươi, an toàn, nghĩa tình, trọn vẹn.

Với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu không để thời gian nghỉ Tết làm gián đoạn, chậm trễ công việc.

Toàn hệ thống chính trị TP Đà Nẵng phải khẩn trương trở lại trạng thái làm việc bình thường với quyết tâm cao nhất. Nhịp độ triển khai công việc phải được duy trì liên tục, thông suốt, quyết liệt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Mỗi cấp ủy, đơn vị, địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, việc gì làm ngay, việc gì phải hoàn thành trong quý I-2026. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

lì xì cán bộ công chức ngày đầu xuân. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quang yêu cầu khẩn trương chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động ra quân đầu năm; thăm, động viên các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đà Nẵng chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Theo ông Quang, ngay sau Tết, TP Đà Nẵng sẽ phát động, triển khai đồng bộ chiến dịch cao điểm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thực hiện nếp sống văn minh.

Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài nhằm xây dựng hình ảnh TP kỷ cương, an toàn, văn minh, đáng sống.

Ông Quang cũng đề nghị UBND TP tiếp tục mạnh dạn đề xuất, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, tạo động lực phát triển mới, nâng cao vị thế của TP trong khu vực và quốc tế.

TP cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ. Song song đó phải sớm triển khai thực hiện hiệu quả “kỷ luật thực thi số”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức viên chức.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lì xì cán bộ công chức. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thay mặt UBND TP cam kết tổ chức triển khai quyết liệt nhất, nỗ lực nhất những nhiệm vụ được giao để có những kết quả cao nhất trong năm đầu tiên của kỷ nguyên mới.

Năm mới Bính Ngọ, ông Ấn nhấn mạnh tinh thần phải phi nước đại chứ không được đi nước kiệu. UBND TP sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.