Chùm ảnh: Bộ đội Sư đoàn 9 tham gia Ngày hội non sông 15/03/2026 22:47

(PLO)- Ngày 15-3, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu trong đơn vị, bảo đảm đúng quy định, an toàn và dân chủ.

Thực hiện chỉ đạo về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Sư đoàn 9 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Trong buổi thăm và làm việc với Sư đoàn 9 vào ngày 3-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Sư đoàn.

Toàn Sư đoàn được tổ chức thành 4 khu vực bầu cử. Tại khu vực Đồng Dù (xã Củ Chi, TP.HCM) có 3 khu vực bỏ phiếu, gồm: khu vực bầu cử số 35 với thành phần là 3 cơ quan Sư đoàn, các tiểu đoàn trực thuộc và Phân kho 174/Kho HC-KT 789; khu vực bỏ phiếu số 36 tại Trung đoàn 1; khu vực bỏ phiếu số 37 tại Trung đoàn 2.

Bên cạnh đó, khu vực bỏ phiếu số 24 được tổ chức tại Trung đoàn 3, thuộc xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo ghi nhận, 100% cử tri trong Sư đoàn đã tham gia bỏ phiếu, quá trình bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền, nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, UVBTV, Phó Chính ủy Quân đoàn, cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sư đoàn 9

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sư đoàn 9.

Công tác trang trí chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Sư đoàn 9.

Luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ xem video hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ Đại biểu dự khai mạc và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Sư đoàn 9.

Công tác kiểm tra thùng phiếu trước giờ bầu cử.

Đối chiếu danh sách cử tri tham gia bầu cử tại Sư đoàn 9.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử.

﻿ ﻿ Lãnh đạo Sư đoàn 9 tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp.

Khu vực đóng dấu "Đã bỏ phiếu" cho cử tri tham gia bầu cử.