Chùm ảnh: Bộ đội Sư đoàn 9 tham gia Ngày hội non sông
HOÀNG GIANG
(PLO)- Ngày 15-3, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu trong đơn vị, bảo đảm đúng quy định, an toàn và dân chủ.
Thực hiện chỉ đạo về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Sư đoàn 9 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị chu đáo, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.
Toàn Sư đoàn được tổ chức thành 4 khu vực bầu cử. Tại khu vực Đồng Dù (xã Củ Chi, TP.HCM) có 3 khu vực bỏ phiếu, gồm: khu vực bầu cử số 35 với thành phần là 3 cơ quan Sư đoàn, các tiểu đoàn trực thuộc và Phân kho 174/Kho HC-KT 789; khu vực bỏ phiếu số 36 tại Trung đoàn 1; khu vực bỏ phiếu số 37 tại Trung đoàn 2.
Bên cạnh đó, khu vực bỏ phiếu số 24 được tổ chức tại Trung đoàn 3, thuộc xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo ghi nhận, 100% cử tri trong Sư đoàn đã tham gia bỏ phiếu, quá trình bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền, nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đại biểu dự khai mạc và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Sư đoàn 9.
Lãnh đạo Sư đoàn 9 tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp.