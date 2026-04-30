Trận địa pháo hoa tầm cao mừng đại lễ 30-4 trước giờ khai hỏa tại trung tâm TP.HCM 30/04/2026 10:06

(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5 năm nay, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 8 điểm (có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp).

Sáng 30-4, ghi nhận của PV tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), trận địa pháo hoa tầm cao đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4 vào 21 giờ tối nay.

Trận địa pháo hoa tầm cao khu vực đầu hầm sông Sài Gòn bố trí 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn pháo hỏa thuật. Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã tổ chức lắp đặt trận địa pháo.

Sau khi tập kết, pháo hoa được phân loại và đấu nối dây dẫn kíp nổ.

﻿ Tùy vào tầm bắn, chủng loại, kích thước, các loại pháo sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng và màu sắc khác nhau.

Ngoài pháo tầm cao, tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn bố trí thêm 60 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn pháo hỏa thuật.

Công tác vận chuyển, tập kết, phân loại, đấu nối kíp nổ, lắp đặt hệ thống điều khiển... được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kỹ thuật, an toàn, chất lượng cho màn pháo hoa đêm 30-4.

Từng quả pháo sau khi đấu nối dây dẫn được kiểm tra cẩn thận trước khi đưa vào từng ống phóng.

Các quả pháo được phân loại theo tầm bắn, màu sắc, hiệu ứng trực quan và bố trí cụ thể đến từng khu vực trong trận địa.

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ địa phương phân luồng dây dẫn của pháo để chuẩn bị đấu nối vào hệ thống điều khiển trung tâm.

Lượng lượng dân quân tự vệ bố trí phần dây dẫn của hệ thống pháo tầm cao.

Một phần trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn đang trong quá trình lắp đặt vào sáng 30-4.

Điểm bắn pháo hoa tại tòa tháp tài chính SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn) được bố trí 12.000 ống phóng pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Các ống phóng được bố trí tại 14 tầng của tòa nhà và màn pháo hoa sẽ kết hợp với âm nhạc.