Trận địa pháo hoa tầm cao mừng đại lễ 30-4 trước giờ khai hỏa tại trung tâm TP.HCM

(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5 năm nay, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 8 điểm (có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp).
Sáng 30-4, ghi nhận của PV tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), trận địa pháo hoa tầm cao đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4 vào 21 giờ tối nay.
Tùy vào tầm bắn, chủng loại, kích thước, các loại pháo sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng và màu sắc khác nhau.
Ngoài pháo tầm cao, tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn bố trí thêm 60 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn pháo hỏa thuật.
Công tác vận chuyển, tập kết, phân loại, đấu nối kíp nổ, lắp đặt hệ thống điều khiển... được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kỹ thuật, an toàn, chất lượng cho màn pháo hoa đêm 30-4.
TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 8 điểm
3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm:
- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh),
- Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương),
- Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).
5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm:
- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây),
- Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).
Các trận địa pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa vào 21 giờ ngày 30-4 và kéo dài trong 15 phút để phục vụ người dân và du khách dịp đại lễ 30-4. Riêng điểm Cần Giờ sẽ bắn trong 5 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 5 phút.