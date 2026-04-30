Rực rỡ cờ đỏ sao vàng, giới trẻ đổ xô đến quán cà phê check-in ngày 30-4

(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.

Không khí ngày lễ len vào từng góc quán, từ những lá cờ đỏ sao vàng, bản nhạc quen thuộc đến câu chuyện được kể lại qua từng cuộc trò chuyện. Mỗi nơi một cách thể hiện, nhưng đều mang đến cảm giác vừa thân quen, vừa thiêng liêng.
Không gian tại Nhâm Cà Phê (đường Điện Biên Phủ, phường Bình Thạnh) được trang trí nổi bật với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in và tận hưởng không khí ngày lễ.
Bước vào không gian ngập tràn sắc đỏ, chị Thu Hằng bày tỏ: "Nhìn vào lá cờ thấy vui, hạnh phúc, tự hào và trân trọng hòa bình hôm nay” – Chị Nguyễn Thu Hằng, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM, nói.
0430(1).png﻿Nhân dịp lễ 30-4, gia đình chị Thu Thơ đã cùng nhau tìm về các không gian đẹp để lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Với chị, đây không chỉ là chuyến đi chơi mà còn là cách để con có thêm kỷ niệm ý nghĩa về ngày đặc biệt này. “Hôm nay gia đình mình rất vui, rất hạnh phúc, và còn có cả niềm tự hào nữa”, chị Nguyễn Thị Thu Thơ (ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) chia sẻ.
Nhiều phụ huynh cũng tranh thủ chọn cho con những bộ đồ xinh xắn, từ khăn quàng đỏ đến trang phục “chú bộ đội” nhỏ, để các bé vừa nổi bật khi chụp ảnh, vừa có thêm kỷ niệm đáng nhớ trong ngày 30-4.
Anh Trương Ngọc Duy Linh, nhân viên quán cà phê Đỗ Phủ (đường Đặng Dung, phường Tân Định, TP.HCM) cho biết nơi này từng là cơ sở liên lạc bí mật trong thời kỳ kháng chiến. Hiện nay, quán được phục dựng thành điểm đến cho những người muốn tìm hiểu về quá khứ giữa lòng đô thị hiện đại.
Từ phường Đông Hòa, chị Tường Vy (phải) đã đến quán cà phê Đỗ Phủ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên người bạn của mình. Đồng thời, buổi hẹn này còn là niềm hạnh phúc khi được hòa vào một không gian mang đầy màu sắc lịch sử. "Ông cha ta đã bỏ ra nhiều công sức để đem lại mùa xuân tiếp theo cho đất nước” - chị Đặng Ngọc Tường Vy hào hứng nói.
Tại Han Coffee (đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM) không gian được trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, hoa giấy và các hình ảnh lịch sử, trở thành góc check-in thu hút nhiều bạn trẻ. Các bạn đến đây không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp lễ 30-4.
“Hôm nay là ngày rất đặc biệt, kỷ niệm đất nước thống nhất nên tụi mình tranh thủ đi chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Không khí ở đây rất vui, ai cũng háo hức. Tụi mình cảm thấy vừa vui, vừa tự hào khi được sống trong những ngày ý nghĩa như thế này” - Chị Mai Thu (ngụ phường Long Bình) cho biết.
Không cần điều gì quá lớn lao, chỉ là những bức ảnh, những nụ cười hay khoảnh khắc bên người thân, bạn bè… cũng đủ để lưu lại một ngày lễ thật trọn vẹn và đáng nhớ.
