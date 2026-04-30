Rực rỡ cờ đỏ sao vàng, giới trẻ đổ xô đến quán cà phê check-in ngày 30-4
TRẦN LINH - HOÀI TRỌNG
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
Tại Han Coffee (đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM) không gian được trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, hoa giấy và các hình ảnh lịch sử, trở thành góc check-in thu hút nhiều bạn trẻ. Các bạn đến đây không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp lễ 30-4.