Chùm ảnh: Hiện trạng dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi sau gần 1 năm khởi công

(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
Ghi nhận của PV vào cuối tháng 5-2026, dọc bờ Bắc kênh Đôi (phường Phú Định và phường Chánh Hưng, TP.HCM), nhiều đoạn đang được thi công bờ kè, song song với việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Các hạng mục như xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2, san lấp và hoàn thiện hạ tầng ven kênh đang dần làm thay đổi diện mạo khu vực sau gần một năm triển khai dự án.
Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM. Dự án được khởi công vào tháng 8-2025 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.
Hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, dự án không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch như Hoài Thanh, Nguyễn Duy mà còn là cuộc "đại di dời" tầm cỡ với hơn 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng.
Các đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai đồng thời nhiều hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Nhịp cầu chính cầu Hiệp An 2 bắt qua rạch Ụ Cây (dọc đường Nguyễn Duy) đã thành hình.
Công tác giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Duy (đoạn từ cầu Chánh Hưng về chung cư Diamond Lotus, phường Chánh Hưng) cơ bản hoàn thiện.
Nhiều hộ dân còn nhà dọc đường Nguyễn Duy vẫn tiếp tục tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án.
Đến nay, công tác đền bù và an cư cho người dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi đang được chính quyền địa phương quyết liệt tăng tốc. Với hơn 4.700 tỉ đồng tiền bồi thường đã được chi trả và hàng trăm căn hộ tái định cư, tạm cư (tại khu Phạm Thế Hiển, Ba Đình, Hồ Học Lãm...) đang khẩn trương bàn giao, dự án đang từng bước tháo gỡ các nút thắt mặt bằng để đưa công trình về đích đúng hẹn.
Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến: 5.074,428 tỉ đồng, hiện đã chi trả được 1.569/1.604 hồ sơ với tổng số tiền là 4.717,143 tỉ đồng.
Liên quan công tác tái định cư, dự án có 254 trường hợp đăng ký nhu cầu tái định cư.