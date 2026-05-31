Chùm ảnh: Hiện trạng dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi sau gần 1 năm khởi công 31/05/2026 14:00

(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.

Ghi nhận của PV vào cuối tháng 5-2026, dọc bờ Bắc kênh Đôi (phường Phú Định và phường Chánh Hưng, TP.HCM), nhiều đoạn đang được thi công bờ kè, song song với việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Các hạng mục như xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2, san lấp và hoàn thiện hạ tầng ven kênh đang dần làm thay đổi diện mạo khu vực sau gần một năm triển khai dự án.

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM. Dự án được khởi công vào tháng 8-2025 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2028, dự án không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch như Hoài Thanh, Nguyễn Duy mà còn là cuộc "đại di dời" tầm cỡ với hơn 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng.

Bờ kênh dọc đường Hoài Thanh (phường Phú Định), đã và đang tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng song song với việc xây dựng tuyến bờ kè hiện hữu.

Dự án hạng mục chính gồm: xây dựng khoảng 4,3 km phía bờ bắc kênh Đôi kết hợp nạo vét một phần lòng kênh Đông, mở rộng đường giao thông dọc bờ bắc kênh Đôi như đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy.

Các hộ dân dọc tuyến đường bị ảnh hưởng cũng xây dựng, sửa chữa nhà khang trang hơn.

Đơn thị thi công triển khai công trình kết nối hai tuyến đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy dọc bờ Bắc kênh Đôi.

﻿﻿ ﻿ Các đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai đồng thời nhiều hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

﻿ ﻿﻿ Nhịp cầu chính cầu Hiệp An 2 bắt qua rạch Ụ Cây (dọc đường Nguyễn Duy) đã thành hình.

Các căn nhà dưới chân cầu Chánh Hưng, vị trí từng trở thành nơi tập kết rác tạm được giải phóng thông thoáng, lắp rào chắn.

Công tác giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Duy (đoạn từ cầu Chánh Hưng về chung cư Diamond Lotus, phường Chánh Hưng) cơ bản hoàn thiện.

Đơn vị thi công lắp đặt hàng rào tôn dọc tuyến đường để tránh ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân xung quanh.

﻿﻿ ﻿ Nhiều hộ dân còn nhà dọc đường Nguyễn Duy vẫn tiếp tục tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Dự án bờ Bắc kênh Đôi là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM, được kỳ vọng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị dọc tuyến kênh Đôi, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập, tăng cường khả năng kết nối giao thông, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Đồng thời, khôi phục cảnh quan truyền thống "trên bến dưới thuyền" tạo đà cho phát triển kinh tế, du lịch...

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP còn khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Đến cuối năm 2030, TP phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50%, khoảng 20.000 căn.