Đến năm 2030, TP.HCM quyết tâm di dời 20.000 căn nhà ven kênh rạch 12/05/2026 15:48

(PLO)- TP dự kiến có 44 dự án, trong đó 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa với tổng số 23.429 căn nhà ven kênh rạch cần di dời.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, dự kiến đến năm 2030, TP cơ bản giải quyết tình trạng nhà lụp xụp trên và ven sông, kênh, rạch.

Bằng việc áp dụng các chính sách bồi thường vượt trội và rút ngắn thủ tục đầu tư, TP đang nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu chỉnh trang đô thị bền vững.

Đến năm 2030 phấn đấu di dời khoảng 20.000 căn

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP còn khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Đến cuối năm 2030, TP phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50%, khoảng 20.000 căn.

Đến cuối năm 2030, TP phấn đấu hoàn thành công tác di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh.

TP dự kiến có 44 dự án, trong đó gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa, với tổng số 23.429 căn cần di dời.

Cụ thể, TP cần bồi thường, di dời 3,758 căn nhà trên và ven kênh, rạch, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.463,1 tỉ đồng thuộc 6 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với 4 dự án đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương dự án; quy mô giải tỏa khoảng 1.280 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 11.340,4 tỉ đồng.

Tập trung triển khai thực hiện công tác di dời khoảng 16.415 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thuộc 30 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 116.511,0 tỉ đồng.

Bên cạnh đó là nghiên cứu, xem xét, đề xuất các phương án huy động nguồn lực xã hội hóa phù hợp để triển khai các dự án chỉnh trang đô thị. Đồng thời hoàn tất thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư 4 dự án dự kiến sử dụng vốn xã hội hóa có quy mô di dời 1.991 căn nhà.

Một trong những khó khăn trong công tác di dời nhà ven kênh được UBND TP xác định là chi phí thực hiện. Ngoài ra, để đảm bảo việc triển khai thực hiện, cần một nguồn kinh phí lớn để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và xây dựng cơ sở hạ tầng mới để tránh tái lấn chiếm.

Thực tế cũng cho thấy, đa số các hộ dân có nhu cầu nhận tiền bồi thường thay vì nhận căn hộ tái định cư, đặt ra yêu cầu phải cơ cấu lại quỹ nhà và chính sách hỗ trợ cho phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích người dân và tiến độ dự án.

Để đẩy nhanh công tác di dời nhà ven kênh, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sở đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Điển hình như: rút ngắn thủ tục đầu tư, cho phép triển khai song song công tác bồi thường và lập dự án. Bên cạnh đó là áp dụng cơ chế đặc thù đối với khu vực trọng điểm. Song song đó là thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển nhà ở.

Tăng tốc bồi thường các dự án trọng điểm

Hiện nay, TP.HCM đang đẩy nhanh công tác bồi thường ở các dự án để di dời nhà ven kênh.

Điển hình, với dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ) có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay, dự án này đã bàn giao mặt bằng hơn 92% để thực hiện.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) có 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, 897 trường hợp ảnh hưởng một phần và 1.293 trường hợp ảnh hưởng toàn phần.

Đến đầu tháng 5, các địa phương đã bàn giao 1.070/2.190 (đạt 48,86% ) mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, ông Lê Anh Tú - Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM cho biết thời gian qua, sở đã tham mưu UBND TP ban hành Quyết định số 5489/2024 và Quyết định số 5490/2024 về các chính sách hỗ trợ vượt trội cho các trường hợp nhà ven và trên kênh, rạch.

Cụ thể dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trên địa bàn Quận Bình Thạnh (cũ); dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8 (cũ), bao gồm hỗ trợ đối với trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất; hỗ trợ đối với nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ...