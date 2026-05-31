Sau những trận mưa lớn, 100 tấn cá chết nổi trắng làng bè hồ Trị An 31/05/2026 13:18

(PLO)- Sau những cơn mưa lớn vài ngày qua, hơn 100 tấn cá của các hộ nuôi cá trên hồ Trị An (thành phố Đồng Nai) đã bị chết.

Sáng 31-5, lực lượng chức năng phường Trị An tiếp tục hỗ trợ người dân nuôi cá bị thiệt hại vớt cá chết.

Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng hơn 100 tấn các loại cá chép, mè của người dân bị chết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An.

Cá chết người dân vớt lên bờ. Ảnh. CTV.

Chính quyền địa phương đã thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Đồng thời, UBND phường Trị An cũng có báo cáo và kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Những người nuôi cá nhiều năm trong khu vực cho rằng có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt, dẫn đến cá chết hàng loạt.

Cá chết trắng được người dân vớt lên thuyền đưa vào bờ. Ảnh: CTV.

Để làm rõ nguyên nhân, cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã lấy mẫu cá, nước khu vực nuôi để xét nghiệm, làm rõ.

Được biết, hiện tượng cá chết hàng loạt ở các làng bè tại lòng hồ Trị An và một số lòng hồ khác tại Đồng Nai vào đầu mùa mưa cũng từng xảy ở các năm trước. Nguyên nhân là do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng thêm mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt, dẫn đến cá chết hàng loạt.