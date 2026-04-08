Cá bớp chết hàng loạt ở Lý Sơn 08/04/2026 09:09

Những ngày qua, vùng biển đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tình trạng cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân, ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Nhiều lồng bè nuôi cá bớp ở Lý Sơn gặp tình trạng cá chết.

Theo thống kê ban đầu, toàn bộ 57/57 lồng bè nuôi cá bớp trên địa bàn đều bị ảnh hưởng. Tổng sản lượng cá chết khoảng 60 tấn, với trọng lượng mỗi con từ 0,5 đến 5 kg.

Đáng chú ý, phần lớn cá đã đến kỳ thu hoạch, chuẩn bị xuất bán. Việc cá chết hàng loạt khiến nhiều hộ nuôi rơi vào cảnh thiệt hại nặng sau một vụ đầu tư lớn.

Cá chết hàng loạt gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân.

Một số hộ nuôi cho biết trước đó, để tránh ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam, người dân đã chủ động di chuyển lồng bè vào khu vực vũng neo đậu An Hải để trú tránh. Tuy nhiên, từ ngày 31-3, cá bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, bụng chuyển đỏ.

Chỉ trong thời gian ngắn, cá chết nhanh và lan rộng trên diện tích nuôi, khiến người nuôi không kịp trở tay.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với Chi cục Thủy sản - Biển đảo Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Bụng cá chuyển đỏ trước khi chết.

“Đây là thiệt hại rất lớn đối với người nuôi, nhất là trong bối cảnh phần lớn cá đã đến kỳ thu hoạch. Trước mắt, địa phương tập trung hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp xử lý môi trường nước, tăng cường theo dõi, chăm sóc các lồng nuôi còn lại để hạn chế thiệt hại phát sinh. Về lâu dài, chúng tôi sẽ kiến nghị các ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường để người dân chủ động ứng phó”, ông Huy nói.

Hiện nguyên nhân cá chết hàng loạt đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.