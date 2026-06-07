Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Màn tranh tài đầy chất thơ của Z121 Việt Nam và Pháp 07/06/2026 09:41

(PLO)- Đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Z121 Việt Nam và Pháp kể câu chuyện di sản bằng ánh sáng.

Tiếp nối sức nóng từ đêm khai mạc, tối 6-6, đêm thi thứ hai với chủ đề di sản của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những màn trình diễn ánh sáng không thể mãn nhãn hơn.

Phần thi của đội Pháp. Ảnh: BTC

Trình diễn trước, đội Pháp kể câu chuyện di sản với chủ đề “Heritage – Da Nang Shines” (di sản - Đà Nẵng tỏa sáng) bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh và nhiều lớp. Qua đó đã tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế.

Dù là tân binh, đội Pháp đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc.

Những dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến trải dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa.

Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn. Tất cả như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của TP bên sông.

Một số hình ảnh phần thi của đội Pháp:

Trong khi đó, Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam khẳng định đẳng cấp của đương kim á quân DIFF 2025. Đội đã đem tới cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa đậm đà giá trị di sản Việt Nam, thân thuộc và giàu bản sắc.

Điểm nhấn đặc biệt trong màn trình diễn của đội Z121 Việt Nam là màn tái hiện hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Phú Thọ bằng công nghệ pháo hoa hiện đại.

Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả.

Một số hình ảnh phần thi của đội Z121 Việt Nam: