Hàng không và lữ hành tung nhiều giải pháp đáp ứng khách du lịch hè 2026 07/06/2026 09:42

(PLO)- Các sân bay lớn đã chủ động nâng công suất khai thác trong khi doanh nghiệp lữ hành linh hoạt triển khai nhiều giải pháp tối ưu chi phí để giữ chân du khách.

Nhu cầu du lịch tăng mạnh trong dịp hè 2026 đang tạo nên bức tranh sôi động cho ngành hàng không và du lịch. Các sân bay lớn liên tục nâng công suất khai thác để đáp ứng lượng khách gia tăng, trong khi doanh nghiệp lữ hành tìm nhiều giải pháp tối ưu chi phí nhằm duy trì sức cạnh tranh trước áp lực giá vé máy bay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay

Để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến nâng công suất khai thác lên khoảng 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng 15% so với ngày thường. Trong đó, các đường bay nội địa chiếm khoảng 440 chuyến/ngày và quốc tế khoảng 280 chuyến/ngày.

Từ nay đến ngày 30-6, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 670 chuyến bay và 115.000 hành khách mỗi ngày. Giai đoạn từ ngày 1-7 đến 15-8, khi nhu cầu du lịch hè đạt đỉnh, sản lượng khai thác có thể tăng lên khoảng 730 chuyến bay và 125.000 lượt khách/ngày.

Để giảm áp lực quá tải, sân bay đã triển khai nhiều giải pháp như ứng dụng công nghệ định danh, nhận diện sinh thực học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, đồng thời đưa nhà ga T3 vào khai thác để chia sẻ áp lực cho nhà ga quốc nội hiện hữu. Cảng cũng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng chức năng TP.HCM để điều tiết giao thông, phân luồng hành khách hiệu quả trong mùa cao điểm.

Ứng dụng công nghệ định danh và nhận diện sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhu cầu đi lại, giá vé máy bay nội địa trong dịp hè vẫn duy trì ở mức cao. Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố như nhu cầu du lịch phục hồi mạnh, số lượng tàu bay khai thác chưa trở lại hoàn toàn như trước dịch, trong khi chi phí nhiên liệu, thuê máy bay, bảo dưỡng và biến động tỉ giá ngoại tệ tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động của các hãng hàng không.

Tại nhiều chặng bay du lịch trọng điểm, đặc biệt ở các khung giờ đẹp, lượng đặt chỗ tăng nhanh khiến giá vé liên tục neo ở mức cao. Dù vậy, các hãng hàng không vẫn duy trì nhiều chương trình khuyến mại dành cho các chuyến bay sáng sớm, tối muộn hoặc khách đặt vé trước nhằm đa dạng lựa chọn cho hành khách.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt 54,6 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường quốc tế với 22,6 triệu lượt khách, tăng hơn 18%.

Đại diện Công ty Du Lịch Việt cho biết việc khai thác đường bay TP.HCM - Vân Đồn giúp tối ưu chi phí và thời gian di chuyển, cho phép doanh nghiệp đưa ra tour Hạ Long - Ninh Bình 3 ngày 2 đêm trọn gói, bao gồm vé máy bay, với giá từ 6 triệu đồng.

Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, nhiều tour miền Bắc có giá từ 9,6 - 10 triệu đồng/người triển khai các hành trình qua sân bay Vân Đồn, rút ngắn thời gian di chuyển đến Hạ Long còn 1 - 1,5 giờ và phát triển tour Vân Đồn - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình 6 ngày từ 8,499 triệu đồng, thấp hơn 1,1 - 1,5 triệu đồng so với tour truyền thống.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến nâng công suất khai thác lên khoảng 720 chuyến bay mỗi ngày để đáp ứng cao điểm hè.

Doanh nghiệp du lịch linh hoạt thích ứng để giữ khách

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch hè năm nay cho thấy nhu cầu đi lại của người dân vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng đang thay đổi đáng kể khi du khách, đặc biệt là nhóm khách gia đình và tầng lớp trung lưu, không còn ưu tiên lựa chọn sản phẩm rẻ nhất mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện, tính an toàn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Giám đốc Công ty Vinagroup, cho biết trước áp lực chi phí vận chuyển, nhiều địa phương và doanh nghiệp du lịch đã chủ động tổ chức thêm các lễ hội, hoạt động giải trí, sự kiện văn hóa và chương trình kích cầu nhằm gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

"Khách hiện nay không chỉ quan tâm đến giá vé máy bay mà còn cân nhắc tổng chi phí của cả hành trình. Nếu điểm đến có nhiều ưu đãi, dịch vụ tốt và trải nghiệm phong phú thì du khách vẫn sẵn sàng đi du lịch dù chi phí vận chuyển tăng", ông Mẫn nhận định.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết thị trường du lịch nước ngoài hè 2026 vẫn duy trì sức mua tích cực. Tuy nhiên, việc nhiều hãng hàng không cắt giảm tần suất bay hoặc áp dụng phụ thu nhiên liệu đang làm gia tăng nguy cơ thay đổi lịch trình, hủy hoặc dời chuyến sát ngày khởi hành.

Trước tình hình này, doanh nghiệp chủ động xây dựng các phương án ứng phó như chuyển khách sang chuyến bay tương đương và chấp nhận bù thêm chi phí để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Theo ông Vũ, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, năng lực xử lý tình huống và bảo đảm trải nghiệm khách hàng là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin và phát triển bền vững.

Nhiều đơn vị lữ hành đã chủ động thay đổi lộ trình di chuyển và liên kết tuyến đường bộ nhằm hạ giá thành tour nội địa.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách cũng cải thiện rõ rệt, cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ của thành phố ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh các thị trường truyền thống tại Đông Bắc Á và Đông Nam Á, TP.HCM đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Đại Dương và Bắc Mỹ. Đây là những nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, đặc biệt là khách Hồi giáo và các đoàn khách MICE quy mô lớn.

Theo ông Hòa, thời gian tới ngành du lịch thành phố sẽ chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng dịch vụ và doanh thu du lịch. Thành phố sẽ khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm, gia tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm và mới nổi nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.