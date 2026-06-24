Khách quốc tế đến Việt Nam cao chưa từng có, 'ông lớn' du lịch toàn cầu lập tức hành động 24/06/2026 09:42

(PLO)- Du lịch Việt Nam ngày càng thể hiện được sức hấp dẫn với các nhà đầu tư ngoại quốc và khách quốc tế.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong tháng 5-2026, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so cùng kỳ 2025. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so cùng kỳ 2025 và là mức cao nhất của 5 tháng đầu các năm từ trước đến nay.

Sự tăng trưởng này không chỉ nâng cao vị thế du lịch của Việt Nam mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường du lịch trong nước.

Ở góc độ doanh nghiệp FDI, ông Chase Liu, Phó Chủ tịch Trip.com Group đồng tình và nhấn mạnh về tiềm năng kinh tế của ngành du lịch Việt Nam. Ông khẳng định, Việt Nam vẫn là một thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của Trip.com Group.

Chính vì thế, mới đây đơn vị này đã bắt tay thỏa thuận với khối giải trí và nghỉ dưỡng của hai tập đoàn du lịch lớn của Việt Nam là Vingroup và Sun Group để mở rộng tiềm năng ngành dịch vụ du lịch và hướng tới mục tiêu doanh số đầy tham vọng.

Theo biên bản ghi nhớ mới ký, Trip.com Group sẽ ưu tiên quảng bá các sản phẩm du lịch và giải trí của VinWonders tại các thị trường quốc tế trọng điểm. Trong đó tập trung giới thiệu những trải nghiệm đặc sắc tại các điểm đến như Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Nam Hội An, Phú Quốc và TP.HCM tới du khách toàn cầu. VinWonders cũng sẽ hỗ trợ kế hoạch mở rộng thị trường của Trip.com Group tại Việt Nam thông qua các chương trình xúc tiến được thiết kế riêng và các sản phẩm tùy chỉnh.

Du lịch Việt Nam ngày càng thu hút khách quốc tế và các nhà đầu tư ngoại. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tương tự, với Sun World, Trip.com Group cho biết sẽ mở rộng phạm vi hợp tác, từ quảng bá các điểm tham quan nổi bật như Bà Nà Hills, Fansipan Legend, Hòn Thơm, Núi Bà Đen, Hạ Long, Sầm Sơn và Hà Nam, cùng với các dịch vụ lưu trú, hàng không, du lịch và công nghệ của tập đoàn này. Việc hợp tác hướng tới các thị trường nguồn trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản...

Ông Chase Liu cho biết, việc củng cố mối quan hệ đối tác với hai tập đoàn lớn của Việt Nam không chỉ phản ánh niềm tin của tập đoàn vào tương lai ngành du lịch nước ta, mà còn cho thấy những thành công thực tế mà chúng tôi đã cùng đạt được.

"Thông qua việc tận dụng năng lực phân phối toàn cầu, chúng tôi đang đưa nhiều du khách quốc tế hơn đến trải nghiệm đất nước tuyệt vời này, đồng thời hỗ trợ các đối tác trong chuyển đổi số và tăng trưởng quốc tế"- ông Chase Liu nhận định.