Du lịch TP.HCM tìm 'chìa khóa' giữ chân du khách bằng mô hình xanh 28/05/2026 12:45

(PLO)- Phát triển du lịch xanh gắn với kinh tế đêm và mô hình ESG là chiến lược giúp TP.HCM nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

TP.HCM đang đứng trước cơ hội định hình lại vị thế trên bản đồ du lịch khu vực khi thúc đẩy phát triển du lịch xanh, kinh tế đêm và mô hình ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

Không chỉ hướng đến tăng trưởng về lượng khách, TP còn đặt mục tiêu nâng chất trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tối ưu tour tuyến để nâng chất trải nghiệm của du khách

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch HĐTV Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết, du lịch xanh không đồng nghĩa với việc hạn chế trải nghiệm của du khách. Thực chất, đây là phương thức tối ưu trải nghiệm thông qua cách tổ chức sản phẩm và tour tuyến.

Theo ông Yên, các đơn vị trong chuỗi cung ứng du lịch có thể tối ưu tuyến điểm, thời gian di chuyển. Giải pháp này giúp giảm áp lực lên không gian đô thị và tài nguyên tại điểm đến, đồng thời tăng chiều sâu trải nghiệm thay vì dồn dập nhiều điểm tham quan trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh TP.HCM đang tổ chức lại không gian đô thị và đơn vị hành chính theo hướng đồng bộ hơn, đây được xem là điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch nội vùng theo hướng xanh và bền vững.

Để nắm bắt cơ hội này, công ty đang xây dựng chuỗi city tour và sản phẩm chuyên đề giai đoạn 2025-2030, tập trung tôn vinh di sản, kết nối văn hóa, lịch sử, du lịch đường sông và không gian xanh của TP.

Doanh nghiệp này cũng khuyến khích các hình thức di chuyển thân thiện môi trường như đi bộ, metro, xe buýt công cộng và buýt sông. Ông Yên cho biết, dù đến TP.HCM vì bất kỳ mục đích nào, du khách vẫn có thể trải nghiệm TP theo hướng chất lượng, có trách nhiệm và bền vững hơn.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cũng xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trong hành trình đó, việc tích hợp các nguyên tắc và khung quản trị rủi ro ESG vào chiến lược phát triển được xem là cánh cửa mở ra cơ hội tăng trưởng dài hạn cho ngành du lịch.

Cần Giờ (TP.HCM) được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với tiêu chí ESG. Ảnh: ĐH.

Theo các chuyên gia, trong chiến lược phát triển đô thị mới, Cần Giờ đang được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế đêm theo mô hình du lịch xanh ESG.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, dù TP.HCM hiện dẫn đầu cả nước về doanh thu và lượng khách du lịch, thời gian lưu trú trung bình của du khách vẫn còn thấp do thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn.

Theo bà Hoàng, Cần Giờ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành “siêu điểm đến” nếu được quy hoạch theo mô hình tích hợp giữa nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái biển, giải trí và du lịch MICE. Cần Giờ có thể phát triển phố đi bộ ven biển, chợ đêm, bến du thuyền, lễ hội ánh sáng, show nghệ thuật ngoài trời và chuỗi dịch vụ hoạt động xuyên đêm. Về lâu dài, nếu được đầu tư đúng hướng, Cần Giờ không chỉ giúp TP.HCM giữ chân du khách lâu hơn mà còn có thể trở thành điểm đến mới của châu Á.

Hoàn thiện cấu trúc du lịch một điểm đến nhiều hệ sinh thái

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, thông tin trong năm 2026, ngành du lịch TP sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn với không gian đô thị hợp nhất.

Trong đó, TP ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp.

Ngành du lịch TP cũng tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng, hình thành các chuỗi sản phẩm liên thông nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách. Thực hiện Đề án phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, Sở Du lịch đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tập trung vào các dòng sản phẩm đặc trưng gắn với di sản văn hóa, đô thị, điểm đến và thương hiệu du lịch.

Các doanh nghiệp tập trung phát triển sản phẩm du lịch nội vùng theo hướng xanh và bền vững. Ảnh: THU TRINH.

Đáng chú ý, Cần Giờ đang mở ra cơ hội lớn để TP.HCM bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm du lịch. Trong nhiều năm qua, du lịch TP phát triển mạnh với các sản phẩm đô thị như MICE, ẩm thực, mua sắm, văn hóa và sự kiện.

Tuy nhiên, để kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của du khách, TP cần thêm những không gian trải nghiệm mới có khả năng kết nối giữa đô thị hiện đại với thiên nhiên, văn hóa bản địa và các hoạt động nghỉ dưỡng.

“Cần Giờ được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy và kinh tế đêm ven biển. Sự phát triển của khu vực này sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch TP.HCM theo hướng một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế” - ông Bình chia sẻ.